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Την επίθεση που δέχθηκε δεσμοφύλακας από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του καταδικάζει το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της ΠΑΣΥΔΥ, καλώντας το κράτος και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών.

Σε ανακοίνωσή του, το Κλαδικό Συμβούλιο εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τον δεσμοφύλακα που δέχθηκε την επίθεση και του εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Η συντεχνία υπογραμμίζει ότι επιδεικνύει «μηδενική ανοχή» σε περιστατικά βίας σε βάρος του προσωπικού και ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων στο Τμήμα Φυλακών με τη δέουσα σοβαρότητα.

Παράλληλα, καλεί για άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας του προσωπικού.

Το θέμα της ασφάλειας των δεσμοφυλάκων, προστίθεται, θα τεθεί από την ΠΑΣΥΔΥ και στην επικείμενη συνάντηση της συντεχνίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

ΚΥΠΕ