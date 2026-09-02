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Στα χέρια του ΠΙΣ βρίσκεται η επιστολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά σε κατάλογο με ιατρούς, οι οποίοι παραχωρούσαν άδειες ασθενείας σε δεσμοφύλακες πέραν των 42 ημερών.

Η επιστολή την οποία υπογράφει ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιώργος Παντελή, είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και αποτελεί συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τον υπουργό, Κώστα Φυτιρή, για το θέμα. Τη λήψη της επιστολής επιβεβαίωσε στον «Φ» ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Μιχάλης Αναστασιάδης, ο οποίος μας ανέφερε ότι τώρα θα μελετηθούν προσεκτικά όλα τα δεδομένα. Η λίστα με τους γιατρούς αποστάληκε για ενημέρωση του ΠΙΣ και για μελέτη ώστε αν προκύπτουν ζητήματα να τύχουν χειρισμού.

Όπως τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, στην επιστολή δεν αναφέρονται ονόματα δεσμοφυλάκων, αλλά περιπτώσεις ιατρών που έχουν παραχωρήσει άδειες ασθενείας σε μέλη του προσωπικού Φυλακών πέραν των 42 ημερών. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό που θα εξεταστεί από τον ΠΙΣ, είναι γιατί ενώ υπάρχουν περιπτώσεις δεσμοφυλάκων που έλαβαν 200 μέρες ως άδεια ασθενείας, δεν παραπέμφθηκαν τα περιστατικά αυτά σε ιατροσυμβούλια. Ο κ. Αναστασιάδης, όπως μας δήλωσε, έχει σταλεί επιστολή και στην Αστυνομία για τους ιατρούς που ελέγχονται ποινικά για το ίδιο θέμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί απάντηση.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος πρόσφατα, όταν ξαναήρθε το ζήτημα στην επιφάνεια, αυτό είχε συζητηθεί και σε θεσμικό επίπεδο σε συνάντηση του προέδρου του ΠΙΣ με τον υπουργό Δικαιοσύνης και εκεί συζητήθηκε το πλαίσιο εκσυγχρονισμού των διαδικασιών που αφορούν τις άλλες ασθένειες και τη λειτουργία των ιατροσυμβουλίων. «Με την εξέλιξη όμως που προέκυψε, δηλαδή με την ανάθεση στην Αστυνομία της διερεύνησης πλέον πιθανής τέλεσης ποινικών αδικημάτων, όπως έχουμε πράξει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, αποστείλαμε επιστολή στην Αστυνομία αιτούμενοι ενημέρωση σε σχέση με την πρόοδο των ερευνών και νοουμένου ακριβώς εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη, να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε και τις δικές μας πειθαρχικές διαδικασίες, αφού προηγουμένως ξεκαθαρίσει η φύση της υπόθεσης.»

«Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη», είπε. «Προνοείται ρητά από τη νομοθεσία ότι προκειμένου το πειθαρχικό συμβούλιο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου να επιβάλλει μια τέτοια ποινή, θα πρέπει να εξετάσει μια υπόθεση η οποία θα έχει τύχει διερεύνησης αρχικά από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο με τις νομισμένες διαδικασίες που προνοούνται από τη νομοθεσία και αφού εξετάσει το πειθαρχικό συμβούλιο την υπόθεσή του, και εκεί πάλι προνοείται από τη νομοθεσία ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων αποτελούν μαρτυρίες που μπορούν να ληφθούν υπόψη από το δικό μας πειθαρχικό συμβούλιο.» Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, σε περίπτωση που ένας γιατρός καταδικαστεί, ο ΠΙΣ προχωρά στον ορισμό ερευνώντα λειτουργού, του οποίου το πόρισμα κατατίθεται στο συμβούλιο του Συλλόγου και αποφασίζει η ολομέλειά του για το κατά πόσο θα παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί και ενεργεί ως δικαστήριο και μπορεί να επιβάλλει και σχετικές ποινές.

Όπως είχε γράψει ο «Φ», η Ελεγκτική Υπηρεσία μετά την έκθεσή της για τις άδειες ασθενείας των δεσμοφυλάκων τον περασμένο Μάρτιο, είχε αποστείλει επιστολή στη Νομική Υπηρεσία για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από γιατρούς και μέλη του προσωπικού. Στην Έκθεση καταγράφονταν σειρά διαπιστώσεων για έκδοση πιστοποιητικών ασθενείας που δεν ήταν σύμφωνες με τη διαδικασία. Κατόπιν τούτου άρχισε ποινική έρευνα κατά δύο γιατρών και οκτώ δεσμοφυλάκων για να φανεί κατά πόσον υπέπεσαν σε ποινικά αδικήματα.