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Τον θάνατο του προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, Πάνου Ραζή, ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, εκφράζοντας βαθύτατη θλίψη για το δυσάρεστο γεγονός. Ο Πάνος Ραζής απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών.

Στην ανακοίνωση του ο ΚΟΑ αναφέρει πως ο Πάνος Ραζής υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με σπουδαία προσφορά στην επιστήμη, την παιδεία και τον αθλητισμό. »Με το ήθος, τις γνώσεις, το όραμα και την αφοσίωσή του υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες του αθλητισμού και ιδιαίτερα το “Ευ Αγωνίζεσθαι”».

Σημειώνει ακόμα ότι ως αθλητής, ακαδημαϊκός, επιστήμονας και διοικητικός παράγοντας, υπηρέτησε με πάθος και συνέπεια τους νέους και τον πανεπιστημιακό αθλητισμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξή του στην Κύπρο και στην ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας.

«Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό στην αθλητική, ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους προς τους οικείους του Πάνου Ραζή.

Αιωνία η μνήμη του…»