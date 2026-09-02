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Το ακούσαμε και αυτό και όχι δεν λέχθηκε για πλάκα.

Στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής αναφέρθηκε σήμερα ότι υπάρχουν περιπτώσεις σχολείων, που μπήκαν μεν τα περιβόητα κλιματιστικά αλλά με παρατράγουδα, τα οποία δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε μέχρι που το ακούσαμε!

Τα τοποθέτησαν τόσο χαμηλά, που είναι επικίνδυνο εκπαιδευτικοί και μαθητές να χτυπήσουν πάνω. Και όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε στην Επιτροπή, παίζει «να κουτουλλούν πάνω»!

Επομένως, άμεσα πρέπει να τα βγάλουν και να τα ξαναβάλουν.

Αλήθεια, τι να πει κανείς; Να κλάψει ή να γελάσει;

ΛΙΑ