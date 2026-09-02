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Χάος στον Πεντάγωνο των ΗΠΑ έχει επιφέρει η παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ, του ανώτατου πολιτικού προϊσταμένου του αμερικανικού Στρατού, έπειτα από μήνες έντονων διαφωνιών και προσωπικής αντιπαράθεσης με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times ο Ντρίσκολ υπέβαλε την παραίτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, καταγγέλλοντας ουσιαστικά τις παρεμβάσεις του Χέγκσεθ στον μεγαλύτερο κλάδο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις σκέψεις του, ο Ντρίσκολ πίστευε ότι ο υπουργός Άμυνας προκαλούσε «ζημιά που θα επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά» στον Στρατό.

«Είχε προσπαθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους και τόσες πολλές φορές, αλλά έγινε ξεκάθαρο ότι ο Χέγκσεθ δεν ήταν διατεθειμένος να ακούσει τα γεγονότα, την αλήθεια ή τη λογική, εξαιτίας της προσωπικής του αντιπάθειας», ανέφερε η ίδια πηγή.

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εσωτερικών συγκρούσεων στο Πεντάγωνο, το οποίο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με ανακατατάξεις στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, ενώ οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εμπλέκονται σε παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία πιέζει τις στρατιωτικές δυνατότητες και τα αποθέματα πυρομαχικών.

«Είναι μια αποκαλυπτική στιγμή και νομίζω ότι δείχνει ότι το Πεντάγωνο βρίσκεται σε αποδιοργάνωση», σχολίασε ο Τομ Ράιτ, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution.

Η σύγκρουση για την ηγεσία του Στρατού

Μία από τις μεγαλύτερες εστίες έντασης μεταξύ Ντρίσκολ και Χέγκσεθ ήταν η απομάκρυνση, τον περασμένο Απρίλιο, του αρχηγού του Στρατού στρατηγού Ράντι Τζορτζ.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει ή οδηγήσει σε έξοδο περίπου δύο δωδεκάδες στρατηγούς και ναυάρχους, σε μια εκτεταμένη αναμόρφωση της στρατιωτικής ηγεσίας.

Η παραίτηση Ντρίσκολ αφήνει πλέον τον Στρατό χωρίς μόνιμο πολιτικό επικεφαλής και χωρίς μόνιμο αρχηγό, δύο θέσεις που απαιτούν έγκριση από τη Γερουσία.

Το κενό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς ο αμερικανικός Στρατός έχει σημαντικό ρόλο στην αντιπυραυλική άμυνα, μέσω των συστημάτων Patriot και THAAD, ενώ χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη Μέση Ανατολή.

Ο Κρίστοφερ Μέγκερ, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου επί κυβέρνησης Μπάιντεν, χαρακτήρισε τον Ντρίσκολ έναν από τους λίγους ανώτερους πολιτικούς αξιωματούχους που θεωρούνταν «σχετικά ψύχραιμοι», απολάμβαναν την εμπιστοσύνη των στρατευμάτων και «έκαναν πραγματικά ικανοποιητική δουλειά».

Όπως πρόσθεσε, η απουσία μόνιμου υπουργού Στρατού και αρχηγού «δημιουργεί σοβαρό κενό ηγεσίας, ειδικά σε περίοδο πολέμου».

Η μάχη για τα drones και τον εκσυγχρονισμό

Οι διαφωνίες των δύο ανδρών δεν περιορίζονταν στα πρόσωπα που θα στελέχωναν την ανώτατη ηγεσία. Ο Ντρίσκολ είχε αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο των προσπαθειών του Πενταγώνου για την ανάπτυξη φθηνότερων drones, τεχνολογιών αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιπυραυλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις απόψεις του, ο Χέγκσεθ επιχειρούσε να εμποδίσει αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού για προσωπικούς λόγους. Υπό τον Ντρίσκολ, ο Στρατός είχε αναθέσει σε τάγμα πεζικού την ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων με drones. Ο Χέγκσεθ, ωστόσο, έδωσε τελικά εντολή να διαλυθεί η συγκεκριμένη μονάδα.

Ο Ντρίσκολ θεωρούνταν μάλιστα πιθανός διάδοχος του Χέγκσεθ στην περίπτωση που ο Τραμπ αποφάσιζε να απομακρύνει τον υπουργό Άμυνας.

Αντιδράσεις και στους Ρεπουμπλικανούς

Η παραίτηση έχει προκαλέσει ανησυχία ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο γερουσιαστής της Νότιας Ντακότα Μάικ Ράουντς δήλωσε «απογοητευμένος» από την αποχώρηση του Ντρίσκολ.

«Πού βρίσκεται η ηγεσία; Είχαμε μερικούς πολύ καλούς στρατηγούς που δεν βρίσκονται πια εκεί και τους οποίους σεβόμασταν», ανέφερε.

Ο Χέγκσεθ έχει τοποθετήσει προσωρινά στη θέση του ανώτατου διοικητή του Στρατού τον αντιστράτηγο Κρίστοφερ ΛαΝέβ, στενό του σύμμαχο, και επιθυμεί να τον μονιμοποιήσει.

Ωστόσο, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, ενοχλημένοι από τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε ο στρατηγός Τζορτζ, έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι η επικύρωση της υποψηφιότητας ΛαΝέβ θα είναι δύσκολη.

Κοινοβουλευτική πηγή ανέφερε ότι η αντίθεση «δεν αφορά τον ίδιο τον ΛαΝέβ», αλλά τον Χέγκσεθ και την οργή που εξακολουθεί να υπάρχει στο Κογκρέσο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την απομάκρυνση του προηγούμενου αρχηγού.

Η παραίτηση του Ντρίσκολ αναμένεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στο Πεντάγωνο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την έγκριση προϋπολογισμού 1,5 τρισ. δολαρίων, καθώς και δεκάδων δισεκατομμυρίων πρόσθετης χρηματοδότησης για τον πόλεμο με το Ιράν.

Πιέσεις και στο Πολεμικό Ναυτικό

Οι αναταράξεις δεν περιορίζονται στον Στρατό. Το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται επίσης υπό σημαντική πίεση, τόσο επιχειρησιακά όσο και δημοσιονομικά. Οι επιχειρήσεις από την Καραϊβική έως το Ιράν έχουν αυξήσει τη χρήση των πολεμικών πλοίων και έχουν περιορίσει τα αποθέματα πυραύλων.

Ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φίλαν απομακρύνθηκε τον Απρίλιο, ενώ ο Τραμπ πρότεινε ως διάδοχό του τον προσωρινό υπουργό Χουνγκ Κάο, πρώην πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, έστρεψε ευθέως τα πυρά της κατά του Χέγκσεθ. «Ο υπουργός Χέγκσεθ είναι αυτός που θα έπρεπε να παραιτηθεί, μετά τον κακό χειρισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

«Είναι αδιανόητο ο υπουργός Χέγκσεθ να εκκαθαρίζει τις τάξεις από κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχιζόμενη σύγκρουση και οι προκλήσεις ασφαλείας αυξάνονται», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τον Χέγκσεθ

Παρά τις πιέσεις που δέχεται από το εσωτερικό του Πενταγώνου αλλά και από μέλη του Κογκρέσου, ο Πιτ Χέγκσεθ εξακολουθεί να απολαμβάνει τη δημόσια στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς για τα σενάρια που θέλουν τον υπουργό Άμυνας να εξετάζει ακόμη και υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο το 2028, ο Αμερικανός πρόεδρος τον επαίνεσε. «Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτή τη στιγμή, το μόνο που αγαπά και το μόνο για το οποίο νοιάζεται είναι ο στρατός και η φροντίδα του στρατού».

Από την άλλη πλευρά, η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ λειτουργεί έχοντας «ένα κοινό ενός ανθρώπου, τον Ντόναλντ Τραμπ». «Αν κάποιος διαφωνήσει μαζί του, τον υπονομεύσει ή τον κάνει με κάποιον τρόπο να φαίνεται αδύναμος, τότε τον ξεφορτώνεται», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση στο Πεντάγωνο αρχίζει να μοιάζει με «μια εκκαθάριση χωρίς τέλος».

Ο ίδιος ο Ντρίσκολ, πάντως, απέφυγε στην επίσημη δήλωση της αποχώρησής του να επιτεθεί δημόσια στον Χέγκσεθ. Ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει τη θέση του την Τετάρτη και σημείωσε ότι είχε «το προνόμιο να εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση του τρόπου με τον οποίο ο Στρατός στελεχώνει, εκπαιδεύει και εξοπλίζει την πιο θανατηφόρα πολεμική δύναμη στον κόσμο». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η πρόοδος που έγινε δεν θα ήταν δυνατή «χωρίς την υποστήριξη του υπουργού Χέγκσεθ».

protothema.gr