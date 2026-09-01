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ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγλαντζιά, Πάρκο Ακαδημίας, 7μ.μ. Με συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και reggae αρχίζει το 15ο Φεστιβάλ Μπύρας SEPTEMBERFEST. Το πρόγραμμα σήμερα ξεκινά με τον Γιώργο Σαμπάνη. Στις 2/9 εμφανίζονται τα συγκροτήματα Locomondo και Μπλε, στις 3/9 οι Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής Διονυσίου παρουσιάζουν αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, στις 4/9 την σκυτάλη παίρνουν οι Στέλιος Ρόκκος και Έλενα Παναγιωτίδου, στις 5/9 ακολουθεί η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, στις 6/9 ανεβαίνει στη σκηνή ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ στις 7/9 το φεστιβάλ κλείνουν ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Μέλισσες. Ώρες λειτουργίας: 19:00 – 24:00. 1η μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. ticketbox.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Συνεχίζεται στη Λάρνακα, η έκθεση «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν», μια περιεκτική και διεισδυτική ματιά στο έργο της πρωτοπόρου δημιουργού, που αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμα σας το Σεπτέμβριο. Η έκθεση που οργανώνεται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου και το Μουσείο Πιερίδη – Μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, συγκεντρώνει έργα από διαφορετικές περιόδους της δημιουργικής διαδρομής της Ιακώβου, αναδεικνύοντας τις ποικίλες και πολύπλευρες εκφάνσεις της καλλιτεχνικής της πρακτικής. Κεραμικές συνθέσεις, ζωγραφικά έργα, γλυπτά, σχέδια, εγκαταστάσεις και έργα μικτής τεχνικής, αποδοσμένα με την ιδιοσυγκρασιακή της εικαστική γλώσσα, γεμάτη ευαισθησία αλλά και δύναμη, μας εισάγουν στους αναστοχασμούς και τις αγωνίες της δημιουργού, που τοποθετούν στο επίκεντρο τη γυναικεία μορφή. Μέχρι 6/5/2027

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The End of Oak Street (σκηνοθεσία David Robert Mitchell με τους Anne Hathaway, Ewan MvGregor, Maisy Stella), The Dog Stars (σκηνοθεσία Ridley Scott με τους Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Ice Cream Man (σκηνοθεσία Eli Roth με τους Charlie Zeltzer, Eli Roth, Ryan Allen) – RIO Λεμεσού.