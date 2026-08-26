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ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 8.30μ.μ. Είκοσι χρόνια συνεχούς παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου της Θεατρικής Ομάδας «Παράβαση» Λυμπιών, το οποίο επιστρέφει από τις 26 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου, φιλοξενώντας δέκα θεατρικές βραδιές με παραστάσεις από ερασιτεχνικές ομάδες ολόκληρης της Κύπρου. Η επετειακή διοργάνωση τιμά μια πορεία δύο δεκαετιών κατά την οποία το φεστιβάλ εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για το κυπριακό ερασιτεχνικό θέατρο, προσφέροντας βήμα σε δεκάδες ομάδες, δημιουργούς και ηθοποιούς, ενώ παράλληλα καλλιέργησε ένα σταθερό κοινό που παρακολουθεί κάθε χρόνο τις παραγωγές του. Η αυλαία θα ανοίξει σήμερα με μια επετειακή τελετή αφιερωμένη στα είκοσι χρόνια του θεσμού. Παλιοί και νέοι ηθοποιοί της Θεατρικής Ομάδας «Παράβαση» θα συναντηθούν ξανά στη σκηνή, μοιραζόμενοι αναμνήσεις από τη διαδρομή του φεστιβάλ, ενώ θα προβληθεί οπτικό υλικό από όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται το βραβευμένο ισπανικό κοινωνικό δράμα «Σιωπηλή Αγάπη» (Sorda) της Εύα Λιμπερτάδ, που ακολουθεί μια κωφή γυναίκα που όταν γίνεται μητέρα έρχονται στην επιφάνεια οι βαθύτεροι φόβοι για τη μητρότητα και την επικοινωνία. Παίζουν: Μίριαμ Γκάρλο, Άλβαρο Θερβάντες. Διάρκεια: 99’. 22348203

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8 μ.μ. Η συναυλία «Ηχώ των μαντολίνων» ζωντανεύει την ατμόσφαιρα της παλιάς Αθήνας οπού το κοινό θα ακούσει τραγούδια και αθηναϊκές καντάδες μιας άλλης εποχής διασκευασμένα για ορχήστρα μαντολίνων και πιάνο. Στο τραγούδι η Χριστίνα Παπατζιάκου και η Σοφία Ελευθερίου. Εισιτήρια: www.technopolis20.com

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Insidious: Out of the Further (σκηνοθεσία Jacob Chase με τους Lin Shaye, Sam Spruell, Amelia Eve), Mutiny (σκηνοθεσία Jean Francois Richet με τους Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester), One Night Only (σκηνοθεσία Will Gluck με τους Callum Turner, Tyronne Chambers, Grace Dumday), Insidious: Out of the Further (σκηνοθεσία Jacob Chase με τους Lin Shaye, Sam Spruell, Amelia Eve), Minions & Monsters (ταινία animation σε σκηνοθεσία Pierre Coffin) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.