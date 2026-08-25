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Τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για το συγχαρητήριο μήνυμα με αφορμή την 35η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Κύπρου στην ευρωπαϊκή πορεία του Κιέβου.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ουκρανός Πρόεδρος δηλώνει ευγνώμων προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη για το μήνυμά του και συνδέει τη στήριξη της Λευκωσίας με την προσπάθεια της Ουκρανίας να προχωρήσει στα επόμενα στάδια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ η Ουκρανία άνοιξε, όπως αναφέρει, την διαπραγματευτική δέσμη κεφαλαίων με την Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι επόμενος στόχος είναι το άνοιγμα και των υπολοίπων.

«Τώρα είναι σημαντικό να ανοίξουμε όλους τους υπόλοιπους. Και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Κύπρου για την ευρωπαϊκή μας ολοκλήρωση», αναφέρει.

Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος εκφράζει την εκτίμησή του και για τις υπόλοιπες μορφές στήριξης που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία προς την Ουκρανία, αφήνοντας ανοικτό το πεδίο για περαιτέρω διεύρυνση των διμερών σχέσεων.

Η τοποθέτηση του Ουκρανού Προέδρου έρχεται ως απάντηση στην επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανία.