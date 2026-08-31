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ΜΟΥΣΙΚΗ

Τρόοδος, Βοτανικός Κήπος «Α.Γ. Λεβέντης», Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ώρα 10 π.μ. Ανάμεσα στα δέντρα, τα αρωματικά φυτά, τα ενδημικά είδη και τους φυσικούς ήχους του δάσους, σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου, διοργανώνεται αυτή τη φορά το ρεσιτάλ μοναδικής μουσικής εμπειρίας The Piano Tour.

Στον Βοτανικό Κήπο Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης», σε έναν χώρο αφιερωμένο στη διατήρηση της ζωής και της βιοποικιλότητας, ανάμεσα σε εκατοντάδες είδη φυτών, η Νικολέτα Σαββίδου θα προσφέρει μια μουσική εμπειρία όπου το πιάνο δεν λειτουργεί ως ξένο στοιχείο μέσα στη φύση, αλλά ως φυσική προέκτασή της, προσκαλώντας το κοινό να αφουγκραστεί τον ρυθμό του τοπίου. Το ρεσιτάλ θα μεταδίδεται ζωντανά από τη σελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde στο Facebook και θα είναι μόνιμα διαθέσιμο στο YouTube.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο πλάϊ 8μ.μ. Την ταινία «Σκάμματα» σε σκηνοθεσία Δανάης Στυλιανού Προβάλλει το Τμήμα Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λευκωσίας. Συνυφαίνοντας αρχειακό υλικό από ανασκαφές, με συγκλονιστικές προσωπικές μαρτυρίες, το ντοκιμαντέρ «Σκάμματα» αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της κυπριακής αρχαιολογίας, πριν και μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974. Γλώσσες διαλόγων: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Υπότιτλοι: ελληνικά, αγγλικά. Είσοδος Ελεύθερη

Διάρκεια: 87’

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The End of Oak Street (σκηνοθεσία David Robert Mitchell με τους Anne Hathaway, Ewan MvGregor, Maisy Stella), The Dog Stars (σκηνοθεσία Ridley Scott με τους Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Ice Cream Man (σκηνοθεσία Eli Roth με τους Charlie Zeltzer, Eli Roth, Ryan Allen) – RIO Λεμεσού.