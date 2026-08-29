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ΜΟΥΣΙΚΗ

Επισκοπή Πάφου, Πλατεία, Σάββατο 29 Αυγούστου, 8μ.μ. Η μουσικοποιητική παράσταση «Στο Φως του Φεγγαριού» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026, προσκαλώντας το κοινό σε μια υπαίθρια καλλιτεχνική εμπειρία όπου η μουσική, η ποίηση και το φυσικό τοπίο συνυπάρχουν κάτω από το φως της πανσελήνου. Η παράσταση συνδυάζει τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, όπως οι Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης και Νότης Μαυρουδής, με την ποίηση των Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Κικής Δημουλά και άλλων σημαντικών ποιητών. Ξεχωριστή θέση στην παραγωγή κατέχουν οι πρωτότυπες διασκευές του συνθέτη και κιθαρίστα Γιώργου Χριστοφή για το Cyprus Guitar Trio, το οποίο αποτελούν οι Βασίλειος Αβραάμ, Γιώργος Χριστοφή και Σωκράτης Λεπτός. Η Μαρία Ανδρέου, με την ερμηνεία τραγουδιών και την απαγγελία ποιημάτων, προσδίδει εκφραστικότητα στη βραδιά. Αγία Άννα Λάρνακας, Κοινοτικό Αμφιθέατρο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. Άγιος Γεώργιος Συλίκου, Πλατεία Κοινοτικού Συμβουλίου, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ.

Παλαιχώρι, Δημοτικό Σχολείο, Σάββατο 29 Αυγούστου, 6.30-7.30μ.μ. (εργαστήρι), 8μ.μ. παράσταση. Ένα ταξίδι στην ατμόσφαιρα του ελληνικού Μεσοπολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου αποτελεί η μουσικοθεατρική παράσταση «Το Άρωμα του Γιασεμιού: Μια Ρετρό Περιπλάνηση στην Ελλάδα του Χθες», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Την επιμέλεια της παραγωγής έχει η Music Moments Culture. Κακοπετριά, Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (εργαστήρι) και Δημοτικό Σχολείο (παράσταση), 30 Αυγούστου, 6.30-7.30μ.μ. (εργαστήρι), 8μ.μ. παράσταση. Άγιοι Βαβατσινιάς, Δημοτικό Σχολείο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 6.30-7.30μ.μ. (εργαστήρι), 8μ.μ. παράσταση.

29/8 Κηποθέατρο Λεμεσού «Μάριος Τόκας», 9μ.μ. tickemaster. Τις συναυλίες με τίτλο «Στο Φως του Μάριου Τόκα» με τις μεγάλες επιτυχίες του Κύπριου τραγουδοποιού θα παρουσιάσει η ορχήστρα ΤΡΑΚΑΡΤ με σολίστ τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Γιάννη Διονυσίου με τη συμμετοχή του Φωνητικού Συνόλου «Διάσταση». Οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήθηκαν από γενιές Ελλήνων θα ακουστούν με μια νέα, σύγχρονη ματιά. Την επιμέλεια των νέων ενορχηστρώσεων υπογράφουν ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και ο μαέστρος Άρης Αντωνιάδης, ο οποίος θα διευθύνει την πολυμελή Ορχήστρα TrakArt. Η εκδήλωση γίνεται με την φροντίδα του “Ιδρύματος Μάριος Τόκας 1954-2008”.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, «Στο Πλάι». Αποχαιρετώντας τα τελευταία δυο βράδια του καλοκαιριού, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, συνεχίζει τις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, φιλοξενώντας δυο ταινίες που προβλήθηκαν και ξεχώρισαν στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού. Σάββατο 29, Αυγούστου, 7.45μ.μ. «The Oligarch and the Art Dealer», Αντρέας Ντάλσγκααρντ. Κυριακή 30, Αυγούστου, 7,45μ.μ. και «Still Pushing Pineapples», Κιμ Χόπκινς. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται το ρομαντικό δράμα Banel & Adama σε σκηνοθεσία Ραμάλα Τουλάγιε Σε. Η Μπανέλ και ο Ανταμά είναι ένα νεαρό παντρεμένο ζευγάρι σε ένα απομακρυσμένο χωριό της βόρειας Σενεγάλης. Όταν ο Ανταμά αρνείται να αναλάβει τον ρόλο του αρχηγού της κοινότητας, η απόφασή τους να ζήσουν αυτόνομα προκαλεί χάος, ενώ συμπίπτει με μια καταστροφική ξηρασία που δοκιμάζει τις παραδόσεις του χωριού. Διάρκεια: 87’. 22348203

ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Val’s Place, Γιαλιά, Παρασκευή Σάββατο 29 Αυγούστου. Δέκα χρόνια θεάτρου, παραστατικών τεχνών και δημιουργικής συνύπαρξης συμπληρώνει φέτος το Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ. Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται σήμερα με το πιο κάτω πρόγραμμα: 11π.μ. – Το μονοπάτι. 3μ.μ. – Παιδικό εργαστήριο «Όλοι Μαζί, Μια Φωνή». 8μ.μ. – Φωνή τζιαι Χώμα. 10μ.μ. – Η Κοιλιά. 11.30μ.μ. – Closing Party – 10 Χρόνια ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ με τους USURUΜ. Εισιτήρια: more.com. Πληροφορίες: anti-skino.eu

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα, Δημοτικός Κήπος 8μ.μ. Τέσσερις μέρες με προβολές, ταινίες, μουσική, εργαστήρια και ξεναγήσεις σε πάρκα, πλατείες και γειτονιές περιλαμβάνει το 2ο Φεστιβάλ Λάρνακας που διοργανώνει η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα σήμερα: 10π.μ. Εργαστήρι κινηματογράφου για εφήβους ηλικίας 11-15 ετών, «Ένα αντικείμενο, πέντε ματιές» στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 8-10.30μ.μ. Common Ground Cinema Experience

Περιπατητικό Σινεμά στο Πάρκο Σαλίνα. Τρεις οθόνες σε τρεις διαφορετικές γωνιές του πάρκου θα προβάλλουν, σε πολλαπλές παράλληλες προβολές, τις ακόλουθες ταινίες:Ebb & Flow (18’), What if they bomb here tonight? (17’), One last time (19’), Crow man (17΄), There Is No Other Cyprus (45’). Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές / παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prio Cyprus. Πληροφορίες και εγγραφή larnakacinema.com

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The End of Oak Street (σκηνοθεσία David Robert Mitchell με τους Anne Hathaway, Ewan MvGregor, Maisy Stella), The Dog Stars (σκηνοθεσία Ridley Scott με τους Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Ice Cream Man (σκηνοθεσία Eli Roth με τους Charlie Zeltzer, Eli Roth, Ryan Allen) – RIO Λεμεσού.