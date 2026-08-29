Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την κατηγορηματική αντίθεση της Χεζμπολάχ στη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ επανέλαβε ο γενικός γραμματέας του σιιτικού κινήματος Ναΐμ Κάσεμ, ξεκαθαρίζοντας ότι η οργάνωση, παρά την αποδυνάμωσή της έπειτα από δύο πολέμους με το Ισραήλ από το 2023, δεν προτίθεται να παραδώσει τα όπλα της.

«Είμαστε αντίθετοι στη συμφωνία-πλαίσιο και καλούμε να εγκαταλειφθεί», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε ομιλία του που μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής από το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, Αλ Μανάρ.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, προβλέπει την ανάκτηση από τον λιβανικό στρατό του ελέγχου περιοχών στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η διαδικασία συνδέεται, ωστόσο, με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αρχικά σε συγκεκριμένες «πιλοτικές ζώνες», από τις οποίες θα αποσύρονται στη συνέχεια οι ισραηλινές δυνάμεις.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ απέρριψε συνολικά αυτή τη διαδικασία.

«Η συμφωνία-πλαίσιο είναι αθέμιτη, παράνομη και ταπεινωτική. Καταφέρνει πλήγμα στη λιβανική εθνική κυριαρχία και δεν επιτρέπει να ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας», υποστήριξε.

Απορρίπτει και τις «πιλοτικές ζώνες»

Ο Κάσεμ ξεκαθάρισε ότι η Χεζμπολάχ δεν αποδέχεται ούτε τον μηχανισμό των λεγόμενων «πιλοτικών ζωνών» ούτε τα επόμενα βήματα που προβλέπει η συμφωνία.

«Δεν αποδεχόμαστε ούτε τις πιλοτικές ζώνες ούτε αυτό που απορρέει» από τη δημιουργία τους, τόνισε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η οργάνωση «αρνείται την επιτροπή επαλήθευσης» που προβλέπεται να εποπτεύει την εφαρμογή της συμφωνίας και κυρίως τη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Κατά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη, στις αρχές Αυγούστου, οι δύο κυβερνήσεις συζήτησαν ποιες χώρες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον μηχανισμό επαλήθευσης.

Στόχος της επιτροπής θα είναι να εποπτεύει την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού, αρχικά στις «πιλοτικές ζώνες», καθώς και την καταστροφή των όπλων και των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγή στην προεδρία του Λιβάνου που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο πόλεμος που άρχισε τον Μάρτιο

Η Χεζμπολάχ κατηγορήθηκε ότι έσυρε εκ νέου τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο, όταν στις 2 Μαρτίου εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, δύο ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ παρουσιάστηκε ως αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Το Ισραήλ απάντησε με μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Από τις επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, ενώ μεγάλα τμήματα του νότιου Λιβάνου έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί

Η ένταση υποχώρησε μετά την καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αργότερα με την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ τον Ιούνιο.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο, ωστόσο, δεν έχουν σταματήσει πλήρως και τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί εκ νέου στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκε γυναίκα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Λιβάνου, ενώ οι επιθέσεις και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να κατέχει τμήμα του νότιου Λιβάνου, το οποίο το Ισραήλ χαρακτηρίζει «ζώνη ασφαλείας».

«Κρατάμε το κεφάλι ψηλά»

Παρά την ένταση, η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού εδώ και περισσότερο από δύο μήνες.

Ο Ναΐμ Κάσεμ, πάντως, θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η περίοδος αυτή δεν σημαίνει πως η οργάνωση προτίθεται να αποδεχθεί τον αφοπλισμό της ή να εγκαταλείψει τις θέσεις της.

«Κρατάμε το κεφάλι ψηλά και δεν παραδινόμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας την κατηγορηματική άρνηση της Χεζμπολάχ να αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας-πλαισίου.

protothema.gr