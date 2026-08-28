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ΜΟΥΣΙΚΗ

Επισκοπειό, Πολιτιστική Σκηνή της Μητρόπολης Ταμασού 28/8, 9μ.μ. ticketmaster. Τις συναυλίες με τίτλο «Στο Φως του Μάριου Τόκα» με τις μεγάλες επιτυχίες του Κύπριου τραγουδοποιού θα παρουσιάσει η ορχήστρα ΤΡΑΚΑΡΤ με σολίστ τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Γιάννη Διονυσίου με τη συμμετοχή του Φωνητικού Συνόλου «Διάσταση». Οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήθηκαν από γενιές Ελλήνων θα ακουστούν με μια νέα, σύγχρονη ματιά. Την επιμέλεια των νέων ενορχηστρώσεων υπογράφουν ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και ο μαέστρος Άρης Αντωνιάδης, ο οποίος θα διευθύνει την πολυμελή Ορχήστρα TrakArt. Η εκδήλωση γίνεται με την φροντίδα του “Ιδρύματος Μάριος Τόκας 1954-2008”. 29/8 Κηποθέατρο Λεμεσού «Μάριος Τόκας», 9μ.μ. tickemaster

Δύμες, Κοινοτικό Πάρκο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8μ.μ. Η μουσική παράσταση «Πού ’ναι τα χρόνια», αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Ερμηνεύουν ο Δημήτρης Φανής, ο οποίος έχει και τη μουσική επιμέλεια της παράστασης και η Μαρίνα Βερζανλή, με τη συνοδεία των Άριστου Χριστοδούλου (πιάνο), Χαράλαμπου Δημητρίου (κρουστά), Κώστα Χαλλούμα (ακουστικό μπάσο), Χαράλαμπου Παντελή (κιθάρα), Γιώργου Δημητρίου (μπουζούκι) και Μιχάλη Καρακατσάνη (ακορντεόν). Κοράκου, Πλατεία, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. Κάτω Δρυς, Αμφιθέατρο, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ.

Πάφος, Αρχαίο Ωδείο 8.30μ.μ. Με τίτλο «Έξω απ’ τον Χρόνο, Κάτω απ’ το Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», η φετινή διοργάνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού αντλεί έμπνευση από έναν αρχαίο μύθο που ταξίδεψε στους αιώνες. Κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι που ανατέλλει πάνω από το Ωδείο και τον φάρο της Πάφου, οι θεατές καλούνται να παρακολουθήσουν την μουσικοαφηγηματική παράσταση με το κουαρτέτο μπουζουκιών του μουσικού συνόλου και να γνωρίσουν τους αστερισμούς που επί χιλιετίες καθοδηγούσαν ταξιδιώτες, ναυτικούς και οραματιστές. Η ξενάγηση στον έναστρο ουρανό της Πάφου θα πραγματοποιηθεί από το Cyprus Space Exploration Organisation.

ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Val’s Place, Γιαλιά, Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 Αυγούστου. Δέκα χρόνια θεάτρου, παραστατικών τεχνών και δημιουργικής συνύπαρξης συμπληρώνει φέτος το Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ. Στο πλαίσιο αυτό, γιορτάζει την επέτειό του με μια ξεχωριστή διήμερη διοργάνωση. Το πρόγραμμα σήμερα: 6μ.μ. – Παρουσίαση εργαστηρίου «Κατανόηση Κειμένου & Απόδοση Μονολόγου». 8μ.μ. – Η Επιστροφή της Ιφιγένειας. 9.30μ.μ. – Φλατ Παπούτσια. 10.30μ.μ. – Λογιών Λογιών Σκιές. 11.30μ.μ. – VIGIL FOR PENTHEUS: Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού. Εισιτήρια: more.com. Πληροφορίες: anti-skino.eu

Δάλι, Αμφιθέατρο 8.30μ.μ. Το επετειακό πρόγραμμα του 20ού Φεστιβάλ Θεάτρου της «Παράβασης» ανοίγει σήμερα με τη διοργανώτρια Θεατρική Ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών, η οποία παρουσιάζει το έργο του Γιώργου Νεοφύτου «Μπαμ», σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλλή. Πρωταγωνιστούν οι Κωνσταντίνος Βασιλείου, Ανδρέας Κρίγκος και Άντρη Γιασουμή.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Ξυδάδικο 8.30μ.μ. Το έργο Chain reaction: One Place After the Other από την εικαστικό Χριστίνα Παπακυριακού είναι μια εγκατάσταση με συμμετοχικά και επιτελεστικά στοιχεία που διερευνά την απώλεια χώρου και την κατεδάφιση, από την καθημερινή αστική αλλαγή έως την αναγκαστική μετατόπιση. Εμπνευσμένο από τη διαρκή ανοικοδόμηση της Λεμεσού, αντιμετωπίζει τον «τόπο» ως ασταθή. Χειροποίητα ντόμινο φέρουν μνήμη και μετάβαση. Η καλλιτέχνιδα ενεργοποιεί το έργο, καλώντας στη συνέχεια το κοινό να αλληλεπίδραση με αυτό. Το έργο έγινε στο πλαίσιο του theYard.Residency.26, του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα, Δημοτικός Κήπος 8μ.μ. Τέσσερις μέρες με προβολές, ταινίες, μουσική, εργαστήρια και ξεναγήσεις σε πάρκα, πλατείες και γειτονιές περιλαμβάνει το 2ο Φεστιβάλ Λάρνακας που διοργανώνει η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα σήμερα: 9.30π.μ. Πρακτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς “Λογοτεχνία και Κινηματογράφος” στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 6.45μ.μ. Περιπατητική Ξενάγηση: «Μία γειτονιά – Πολλά πρόσωπα» με την Άντρια Ευθυμίου. Meeting point: Λεωφόρος Αθηνών – μπροστά από το άγαλμα του Λέοντα της Βενετίας. 8μ.μ. Προβολή ταινίας: “Dancing Queen” στο Πάρκο Καλλιτεχνών Μεσόγειος. Πληροφορίες και εγγραφή larnakacinema.com

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η μουσική κωμωδία «Kneecap» σε σκηνοθεσία Ρίτς Πεπιάτ. Στο Δυτικό Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στη μεταπολεμική περίοδο μετά τις «Ταραχές», η μοίρα ενώνει έναν αντισυμβατικό δάσκαλο με δύο νεαρούς, αυτοαποκαλούμενους «αλήτες». Μαζί, δημιουργούν ένα ιρλανδικό hip-hop συγκρότημα, τους Kneecap. Πρωταγωνιστούν: Μόγκλε Μπαπ, Μο Κάρα, Ντίτζει Πρόβεϊ, Μάικλ Φασμπέντερ. Διάρκεια: 105’. 22348203

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The End of Oak Street (σκηνοθεσία David Robert Mitchell με τους Anne Hathaway, Ewan MvGregor, Maisy Stella), The Dog Stars (σκηνοθεσία Ridley Scott με τους Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Ice Cream Man (σκηνοθεσία Eli Roth με τους Charlie Zeltzer, Eli Roth, Ryan Allen) – RIO Λεμεσού.