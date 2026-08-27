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Ένας ανεπανάληπτος Εμμανουήλ Καραλής, πέτυχε μυθικό άλμα στα 6.20μ. και συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ αγωνιζόμενος το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στο Diamond League της Ζυρίχης.

Ο Έλληνας άλτης επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και μετά το 6.16μ. που πέτυχε πρόσφατα, σήμερα πέρασε και τα 6.20μ..

MANO KARALIS 🇬🇷 CLEARS A NATIONAL RECORD OF 6.20M TO STRENGTHEN HIS STATUS AS THE SECOND BEST POLE VAULTER EVER! pic.twitter.com/B8gKnZuzjj August 27, 2026

Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη όλα του τα άλματα ως το 6.10μ. και αφήνοντας το 6.15μ. πήγε για το «άλμα της ζωής του» στο 6.20μ., το οποίο και πέτυχε.

Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με το 6.17μ. από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία, ενώ στον ανοιχτό είχε 6.16μ.

cnn.gr