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Από τη στιγμή που η UEFA άλλαξε το φορμάτ και καλωσόρισε το λεγόμενο μοντέλο της League Phase, τα μεγάλα ντέρμπι και τα σπουδαία ραντεβού μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης πολλαπλασιάστηκαν από την πρώτη κιόλας φάση του Champions League.

Έτσι και φέτος, με τον αλγόριθμο να κληρώνει μερικούς από τους κορυφαίους συλλόγους μεταξύ τους! Άρσεναλ – Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν – Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπάγερν και Μπάγερν – Άρσεναλ ήταν μόνο μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγαρώματα από τη League Phase, η οποία για ακόμα μια χρονιά υπόσχεται να καθηλώσει!

Ρεάλ Μαδρίτης: Ίντερ (Home), Άρσεναλ (Away), Αϊντχόφεν (Home), Ρόμα (Away), Λειψία (Home), Σαχτάρ (Away), Λίντσερ (Home), ΑΕΚ (Away)

Μπάγερν: Άρσεναλ (Home), Ατλέτικο (Away), Μπέτις (Home), Γιουνάιτεντ (Away), Μπόντο (Home), Λιλ (Away), Σλάβια Πράγας (Home), Βίκινγκ (Away)

Άρσεναλ: Ρεάλ (Home), Μπάγερν (Away), Ντόρτμουντ (Home), Μπέτις (Away), Λιλ (Home), Νάπολι (Away), Σαμπάχ (Home), Σλάβια Πράγας (Away)

Λίβερπουλ: Ατλέτικο (Home), Ίντερ (Away), Πόρτο (Home), Μπριζ (Away), Βιγιαρεάλ (Home), Φενέρ (Away), Λανς (Home), Λίντσερ (Away)

Παρί Σεν Ζερμέν: Σίτι (Home), Μπαρτσελόνα (Away), Ρόμα (Home), Άστον Βίλα (Away), Γαλατά (Home), Βιγιαρεάλ (Away), Σλόβαν Μπρατισλάβας (Home), Κόμο (Away)

Ατλέτικο: Μπάγερν (Home), Λίβερπουλ (Away), Γιουνάιτεντ (Home), Αϊντχόφεν (Away), Φενέρ (Home), Μπόντο (Away), Βίκινγκ (Home), Στουτγκάρδη (Away)

Μπαρτσελόνα: Μάντσεστερ Σίτι (Home), Παρί (Away), Άστον Βίλα (Home), Σπόρτινγκ (Away), Φέγενορντ (Home), Γαλατάσαραϊ (Away), Κόμο (Home), Σαμπάχ (Away)

Ίντερ: Ρεάλ (Home), Λίβερπουλ (Away), Μπριζ (Home), Ντόρτμουντ (Away), Σαχτάρ (Home), Φέγενορντ (Away), Στουτγκάρδη (Home), Σλόβαν Μπρατισλάβας (Away)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπάγερν (Home), Ατλέτικο (Away), Ρόμα (Home), Σπόρτινγκ (Away), Λειψία (Home), Βιγιαρεάλ (Away), Σαμπάχ (Home), Κόμο (Away)

Aναλυτικά όλες οι αναμετρήσεις ανά γκρουπ δυναμικότητας

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών της League Phase:

1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

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