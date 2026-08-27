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Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του Champions League, με τις 36 ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Το ίδιο συνέβη και για τη μόνη ελληνική ομάδα που συμμετέχει φέτος στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ΑΕΚ.

Η Ένωση γνωρίζει, λοιπόν, τους οκτώ αντιπάλους της με στόχο την είσοδο στην 24άδα που οδηγεί στα νοκ άουτ του θεσμού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Champions League, ακριβείς ημέρες και ώρες, δεν πρόκειται να ανακοινωθούν πριν από το μεσημέρι του προσεχούς Σάββατο (29/08).

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Ρεάλ, ΕΝΤΟΣ

Σίτι, ΕΚΤΟΣ

Ντόρτμουντ, ΕΚΤΟΣ

Ρόμα, ΕΝΤΟΣ

Σαχτάρ, ΕΚΤΟΣ (Στάμφορντ Μπριτζ)

Γαλατασαράι, ΕΝΤΟΣ

Κόμο, ΕΚΤΟΣ

Λίντσερ, ΕΝΤΟΣ

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου 2026 και η τελευταία στις 27 Ιανουαρίου 2026.

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