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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα, Δημοτικός Κήπος 8μ.μ. Τέσσερις μέρες με προβολές, ταινίες, μουσική, εργαστήρια και ξεναγήσεις σε πάρκα, πλατείες και γειτονιές περιλαμβάνει το 2ο Φεστιβάλ Λάρνακας που διοργανώνει η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου. Το Φεστιβάλ αρχίζει σήμερα με Κονσέρτο από το Κουαρτέτο Εγχόρδων Aurora με μουσικά κομμάτια από ταινίες που άφησαν το στίγμα τους στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αρτεμησία Βασιλείου. Ακολουθεί στις 8.30 προβολή της ταινίας: “La Belle Epoque” στο Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Ο Βικτόρ, ένας απογοητευμένος 60άρης, βλέπει τη ζωή του να αναποδογυρίζει την ημέρα που γνωρίζει τον Αντουάν. Εκείνος, ένας ευφυής επιχειρηματίας, του παρουσιάζει μια νέα μορφή ατραξιόν. Μια ανάμειξη θεατρικών τεχνασμάτων με ιστορική αναπαράσταση, με την οποία η εταιρία του Αντουάν προσφέρει στους πελάτες της την ευκαιρία να βυθιστούν κυριολεκτικά σε όποια χρονική περίοδο επιθυμούν. Ο Βικτόρ επιλέγει να επιστρέψει σε μια βδομάδα που περισσότερο από όλες έχει αποτυπωθεί στη μνήμη του μέσα από του τη ζωή: αυτή που πριν 40 χρόνια γνώρισε τον μεγάλο του έρωτα. Ηθοποιοί: Φανί Αρντάν, Ντανιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ Κανέ, Ντοριά Τιλιέ, Πιέρ Αρντιτί.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η το βιογραφικό δράμα του Μικέλε Πλατσίντο «Στη σκιά του Καραβάτζιο» (2022) με τους Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Λουίς Γκαρέλ, Ιζαμπέλ Ιπέρ. Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο ιδιοφυής αλλά επαναστάτης ζωγράφος Καραβάτζιο καταδικάζεται σε θάνατο για τον φόνο ενός αντιζήλου. Ο Πάπας Παύλος E’ διατάζει τις μυστικές υπηρεσίες του Βατικανού να ερευνήσουν τη ζωή του. Διάρκεια: 120’. 22348203

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9