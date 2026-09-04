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ΟΠΕΡΑ

Πάφος, Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, 7.30μ.μ. Μία από τις δημοφιλέστερες όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, το «L’elisir d’amore» (Το Ελιξίριο του Έρωτα) του Γκαετάνο Ντονιτσέτι, σε μια νέα παραγωγή που υπόσχεται να συνδυάσει το κλασικό λυρικό θέατρο με μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση, παρουσιάζεται στην Πάφο. Η διεθνής συμπαραγωγή που ενώνει το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Αλεξάντερ Σπεντιαριάν», τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και διακεκριμένους λυρικούς καλλιτέχνες. Ticketmaster Cyprus, ACS Couriers. Επόμενη: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λεμεσός, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Εγκαίνια 6-10μ.μ. Η αναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», είναι αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, βίντεο, λειτουργική γλυπτική, εγκαταστάσεις, αρχειακό και κινηματογραφικό υλικό, ανιχνεύοντας εικόνες, ιδέες και διαδικασίες που έχουν διαμορφώσει το έργο του Κουρούσιη σε διαφορετικές περιόδους και μορφές. Μέχρι 4/10. Ώρες: Τετάρτη–Σάββατο: 10πμ-8μ.μ. Κυριακή: 10πμ-86μ.μ.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Υποσκηνιακός χώρος Θεάτρου Ριάλτο. Ζωντανές οπτικές παραμορφώσεις, ένα αλγοριθμικό σώμα και η ενεργή παρουσία του θεατή συνθέτουν το «LUX_KILL» της Σουζάνας Φιαλά, μια site-specific εγκατάσταση που παρουσιάζεται στον υποσκηνιακό χώρο του Θεάτρου Ριάλτο. Εγκαίνια 7-10μ.μ. Είσοδος: Ελεύθερη (Δεν χρειάζεται κράτηση), 77777745. Επόμενες: 5 & 6 Σεπτεμβρίου 6-10μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Πλατεία Ζουχουρί, 8.30μ.μ. 4ο Λάρνακα Jazz Φεστιβάλ. Η πρώτη βραδιά ανοίγει με την Elisabeth Simonian & Friends και συνεχίζεται με τους Macumba Salsa Project. Επόμενη: 5 Σεπτεμβρίου

Αγία Άννα Λάρνακας, Κοινοτικό Αμφιθέατρο, 8μ.μ. Η μουσικοποιητική παράσταση «Στο Φως του Φεγγαριού» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Συνδυάζει τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, όπως οι Χατζιδάκις, Θεοδωράκης και Μαυρουδής, με την ποίηση των Ρίτσου, Ελύτη, Δημουλά. Ξεχωριστή θέση κατέχουν πρωτότυπες διασκευές του Γιώργου Χριστοφή για το Cyprus Guitar Trio, το οποίο αποτελούν οι Βασίλειος Αβραάμ, Γιώργος Χριστοφή και Σωκράτης Λεπτός. Η Μαρία Ανδρέου στην ερμηνεία τραγουδιών και την απαγγελία ποιημάτων. Επόμενη: 26/9 Άγιος Γεώργιος Συλίκου

Πλατανιστάσα, Πλατεία, 8.30μ.μ. Μια μουσική διαδρομή που ενώνει την παραδοσιακή μουσική της Κύπρου με τη σύγχρονη δημιουργία αποτελεί η παράσταση «Θκυο Στάλες στο Χώμαν», η στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Αφετηρία της συναυλίας αποτελεί η πρόσφατη δισκογραφική δουλειά «Θκυο Στάλες» των Στέλιου Παπαμιχαήλ και Στέφανου Ιωάννου, βασισμένη στον κυπριακό στίχο και το τοπικό μουσικό ιδίωμα. Επόμενες: 25/9 Κάμπος, 26/9 Άλωνα

Αγλαντζιά, Πάρκο Ακαδημίας. Συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και reggae περιλαμβάνει το 15ο Φεστιβάλ Μπύρας SEPTEMBERFEST. Στις 4/9 την σκυτάλη παίρνουν οι Στέλιος Ρόκκος και Έλενα Παναγιωτίδου, στις 5/9 ακολουθεί η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, στις 6/9 ανεβαίνει στη σκηνή ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ στις 7/9 το φεστιβάλ κλείνουν ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Μέλισσες. Ώρες λειτουργίας: 19:00 – 24:00. 1η μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια www.ticketbox.com

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η ταινία «Ynan» σε σκηνοθεσία του γεννημένου στην Ουκρανία, αλλά συριακής και παλαιστινιακής καταγωγής Αμίρ Φακέρ Ελτίν. Η ταινία ακολουθεί έναν εξόριστο Λιβανέζο συγγραφέα, ο οποίος ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο και παγωμένο νησί της Βόρειας Θάλασσας με την πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του. Εκεί, όμως, η απροσδόκητη ευγένεια μιας ηλικιωμένης θα αναζωπυρώσει τη χαμένη του θέληση για ζωή. 22348203

Αμίρ Φακέρ Ελτίν. Η ταινία ακολουθεί έναν εξόριστο Λιβανέζο συγγραφέα, ο οποίος ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο και παγωμένο νησί της Βόρειας Θάλασσας με την πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του. Εκεί, όμως, η απροσδόκητη ευγένεια μιας ηλικιωμένης θα αναζωπυρώσει τη χαμένη του θέληση για ζωή. 22348203 Λευκωσία, Προαύλιος χώρος του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου 7.45μ.μ. Προβολή της ταινίας «Mamma Mia! The Movie». Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 8.30μ.μ. 20ό Φεστιβάλ Θεάτρου Παράβασης Λυμπιών. Η ομάδα Φώσηθοι ανεβάζει την κυπριακή κωμωδία «Ποιος εν ο μουχτάρης;» της Χρυσταλλένης Παντελή, σε συνσκηνοθεσία της ίδιας με τον Δημήτρη Ψωμά.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Fall 2: Deadpoint (σκηνοθεσία Michael & Peter Spierig με τους Virginia Gardner, Tom Brittney, Grace Caroline Currey), Pinocchio: Unstrung (σκηνοθεσία Rhys Frake-Waterfield με τους Jude Evan Lloyd, Richard Brake, Robert Englund), PAW Patrol: The Dino Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Cal Brunker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Η φήμη» σε σκηνοθεσία Κεντ Τζόουνς. Μια γλυκόπικρη ιστορία με τον Γουίλεμ Νταφόε. Παίζουν επίσης: Γκρέτα Λι, Εντμουντ Ντόνοβαν. 4/5/6/7/8/9 – 09. Καθημερινές 8.30μ.μ. Σαββατοκύριακο 6μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια 96′. Υπότιτλοι: Ελληνικά.