Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σκληρή απάντηση προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ Λουκά Φουρλά, με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χρηματοδοτήσει την ανέγερση μνημείου στην Κύπρο για τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέστησαν σεξουαλική βία κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Ο κ. Φουρλάς διαμηνύει ότι «δεν ζητάμε την άδεια της Άγκυρας» για να τιμηθούν τα θύματα και τονίζει πως η μνήμη, οι μαρτυρίες και η ιστορική αλήθεια δεν αποτελούν προπαγάνδα.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση του Λουκά Φουρλά

Δεν ζητάμε την άδεια της Άγκυρας για να τιμήσουμε τα θύματα της τουρκικής εισβολής

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ενοχλήθηκε επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την ανέγερση μνημείου στην Κύπρο, προς τιμή των γυναικών και των κοριτσιών που υπέστησαν σεξουαλική βία κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Ενοχλήθηκε επειδή η σιωπή 52 χρόνων έχει σπάσει.

Δεν θα ζητήσουμε την άδεια της Άγκυρας για να τιμήσουμε τα θύματα από τις θηριωδίες του τουρκικού στρατού.

Και δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός για να αποκαταστήσουμε τη μνήμη εκείνων που για δεκαετίες αναγκάστηκαν να κουβαλούν τον πόνο τους στη σιωπή.

Η τροπολογία για τη χρηματοδότηση του μνημείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατατέθηκε από εμένα ακριβώς για να μη μείνει αυτή η σκοτεινή πτυχή της τουρκικής εισβολής θαμμένη.

Είναι η δεύτερη φορά που αναγκάζομαι να απαντήσω στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με αυτό που πετύχαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, για να μην μείνουν αυτές οι γυναίκες αδικαίωτες.

Το μνημείο δεν είναι προπαγάνδα, όπως ισχυρίζεται η Τουρκία.

Η μνήμη δεν είναι προπαγάνδα.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων δεν είναι προπαγάνδα.

Η αλήθεια δεν είναι προπαγάνδα.

Προπαγάνδα είναι να επιχειρείς να διαγράψεις από την ιστορία τα εγκλήματα που έχεις διαπράξει.

Προπαγάνδα είναι να αποκαλείς «ειρηνευτική επιχείρηση» μια στρατιωτική εισβολή που άφησε πίσω της νεκρούς, αγνοουμένους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους, κατεχόμενα εδάφη και θύματα σεξουαλικής βίας.

Και είναι τουλάχιστον προκλητικό να μιλά η Τουρκία για «δικαιοσύνη» και «ουδετερότητα», όταν εξακολουθεί να αρνείται την κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους.

Τώρα, μίλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μίλησε η Ευρώπη.

Η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει να διαμαρτύρεται.

Μπορεί να συνεχίσει να επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Εμείς θα συνεχίσουμε να τις θυμίζουμε τα εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει.

Και θα είμαστε εδώ.

Για να δικαιώσουμε τα θύματα.

Για να τιμήσουμε τις γυναίκες.

Για να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια, όπως υποσχεθήκαμε.

Και αυτή η υπόσχεση για μένα ήταν όρκος ζωής.

Αντίδραση τουρκικού ΥΠΕΞ για μνημείο Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο

Υπενθυμίζεται ότι την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε προκαλέσει γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2027, στην οποία, σύμφωνα με την Άγκυρα, προτείνεται να διατεθούν κονδύλια για την ανέγερση μνημείου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωσή του, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι πρόκειται για «δήθεν μνημείο» που, όπως ισχυρίζεται, σχεδιάζεται με στόχο να διατυπωθούν «συκοφαντίες κατά των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Άγκυρας για την τουρκική εισβολή του 1974, την οποία χαρακτηρίζει «ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου», υποστηρίζοντας ότι «απέτρεψε την εξόντωση του τουρκοκυπριακού λαού και έφερε ειρήνη σε ολόκληρο το νησί, η οποία συνεχίζεται για περισσότερο από μισό αιώνα».

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες της Κυπριακής Δημοκρατίας «διαστρεβλώνουν και πολιτικοποιούν τις ιστορικές πραγματικότητες».

Η Άγκυρα στρέφει τα πυρά της και κατά των ευρωπαϊκών θεσμών, κατηγορώντας τους ότι, αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού, «απομακρύνονται από τις αρχές της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης και γίνονται όργανο της προπαγάνδας της ελληνοκυπριακής πλευράς». «Αυτό υπονομεύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών», αναφέρει.

Η ανακοίνωση καταλήγει με έκκληση προς τους αξιωματούχους της ΕΕ «να μη μετατρέπονται σε όργανο κύκλων που με κάθε τους βήμα επιδιώκουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση».