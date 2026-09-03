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Έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου ξεκίνησε η εισαγγελία της Άγκυρας, με αντικείμενο το αδίκημα της «εξύβρισης του προέδρου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, η έρευνα αφορά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρεται να περιλαμβάνουν προσβλητικές αναφορές σε βάρος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τον χρόνο των επίμαχων δημοσιεύσεων.

Από στενός συνεργάτης του Ερντογάν στην αντιπολίτευση

Ο Νταβούτογλου υπήρξε για χρόνια ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών από το 2009 έως το 2014, την περίοδο που ο Ερντογάν ήταν πρωθυπουργός, και στη συνέχεια ανέλαβε την πρωθυπουργία μετά την εκλογή του τελευταίου στην προεδρία της χώρας.

Για ένα διάστημα ηγήθηκε και του AKP, πριν οι σχέσεις του με τον Ερντογάν επιδεινωθούν και αποχωρήσει από την πρωθυπουργία το 2016.

Η ρήξη και η δημιουργία νέου κόμματος

Μετά την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, ο Νταβούτογλου πέρασε στην αντιπολίτευση και το 2019 ίδρυσε νέο πολιτικό σχηματισμό, ασκώντας ανοιχτή κριτική στον τρόπο διακυβέρνησης του Ερντογάν.

Είχε ταχθεί κατά της «προσωπολατρίας» και υπέρ της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, σε μία περίοδο κατά την οποία η τουρκική κυβέρνηση δεχόταν αυξανόμενες επικρίσεις για αυταρχικές πρακτικές.

Τον περασμένο μήνα, ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διάλυση του κόμματός του και την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική.

Χιλιάδες διώξεις για «εξύβριση του προέδρου»

Η κατηγορία της «εξύβρισης του προέδρου» έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια.

Δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, πολιτικοί και απλοί πολίτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με δικαστικές διαδικασίες για δημόσιες δηλώσεις ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και για περιεχόμενο που είχε δημοσιευθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Η έρευνα σε βάρος του Νταβούτογλου αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα λόγω της μακράς κοινής του πορείας με τον Ερντογάν και της μετέπειτα ρήξης τους.

cnn.gr