Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, η συνάντηση των δύο ηγετών, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία στο Κυπριακό συνεχίζεται βάσει του προγραμματισμού.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο διαπραγματευτών, ενώ σημείωσε πως η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Κατά την ενημέρωση των ΜΜΕ την Πέμπτη και ερωτηθείς εάν οι εξελίξεις στα κατεχόμενα θα επηρεάσουν τον προγραμματισμό στο Κυπριακό, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι το ορόσημο της ΓΣ των ΗΕ παραμένει. «Το ορόσημο της λήξης των όρων εντολής του ΓΓ των ΗΕ τον ερχόμενο Δεκέμβριο παραμένει. Η δική μας αποφασιστικότητα είναι βεβαίως αμείωτη» είπε.

Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την απόφαση για τις τακτικές συναντήσεις ηγετών, «την οποία όχι μόνο χαιρετίζουμε, αλλά θα επιδιώκουμε να συνεχιστεί», προσθέτοντας ότι η κ. Ολγκίν έρχεται για προετοιμασία του επόμενου διαστήματος, μετά και την συνάντηση που θα έχει η ίδια με τον ΓΓ για περαιτέρω συντονισμό των προσπαθειών σύγκλισης της επόμενης διευρυμένης διάσκεψης.

Ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε την «βαθιά θλίψη για τον άδικο χαμό αρκετών προσώπων σε ένα πολύνεκρο ναυάγιο» και υπενθύμισε ότι η ε/κ πλευρά ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή εκφράζοντας την ετοιμότητα να συνδράμουν «με όποιον τρόπο ήταν δυνατό».

Στην ερώτηση εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέσει στον Τ/κ ηγέτη το θέμα των ενταλμάτων σύλληψης για τις δολοφονίες Ισαάκ – Σολωμού «με αφορμή και την καρατόμηση του Ερχάν Αρικλί», ο Εκπρόσωπος είπε ότι το ζήτημα των διεθνών ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν δεν αφορούν τον διάλογο μεταξύ των δύο ηγετών. «Είναι ζητήματα τα οποία η ΚΔ, ως ένα πλήρες κράτος μέλος της ΕΕ, ως ένα κράτος μέλος των ΗΕ, μέσα από τις νενομισμένες διαδικασίες έχει προσχωρήσει και μέσα από τις νενομισμένες διαδικασίες λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα και θεσμικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν».

ΚΥΠΕ