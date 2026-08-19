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Μία από τις κατ’ οίκον εργασίες που ανέλαβαν τα Ηνωμένα Έθνη, πριν ακόμα φτάσει στο νησί ο Γενικός Γραμματέας στα τέλη Ιουλίου, ήταν η καταγραφή των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν σε όλες τις προηγούμενες φάσεις των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Μέχρι και τη συνάντηση των δύο ηγετών την ερχόμενη εβδομάδα δεν αναμένεται ότι θα προλάβουν τα Ηνωμένα Έθνη να ετοιμάσουν έγγραφο με τις συγκλίσεις, ως προς τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές πτυχές.

Η καταγραφή των συγκλίσεων αν και θεωρείτο εύκολο έργο, αφού ήδη ήταν γνωστό πού συμφωνούσαν και πού διαφωνούσαν οι δύο πλευρές, φαίνεται τελικά πως δεν ήταν. Από την άλλη, το περιεχόμενο του εγγράφου που θα ετοιμάσει η πλευρά των Ηνωμένων Εθνών θα καταδείξει και τα σημεία εκείνα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, τουλάχιστον στην πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια θεαματική εξέλιξη ως προς τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα. Οδοφράγματα, μεθοδολογία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα συζητηθούν ανάμεσα στους δύο ηγέτες χωρίς, ωστόσο, να διαφαίνεται μέχρι στιγμής ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα.

Παρά τη θετική προσέγγιση από ελληνοκυπριακής πλευράς η αδυναμία του Τουφάν Έρχιουρμαν να πιέσει τον κατοχικό στρατό φαίνεται πως ούτε και σ’ αυτή τη συνάντηση θα υπάρξει κάποια κατάληξη στο θέμα των σημείων διέλευσης. Η τουρκική πλευρά, καθ’ υπόδειξη της Άγκυρας δεν αποδέχεται οτιδήποτε άλλο παρά μόνο το άνοιγμα της Μιας Μηλιάς. Σ’ ό,τι αφορά το άνοιγμα σημείου διέλευσης από Αθηένου προς Αγλαντζιά μέσω Πυροΐου, η τουρκική πλευρά θέλει να εφαρμοστεί το δικό της σχέδιο και απορρίπτει ακόμα και τις συμβιβαστικές προτάσεις που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Αύριο η συνάντηση των διαπραγματευτών

Οι δύο διαπραγματευτές, Μενέλαος Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά θα συναντηθούν αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί. Βασικό θέμα θα είναι η προετοιμασία της συνάντησης που θα έχουν στις 26 Αυγούστου οι δύο ηγέτες, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν.

Στο μεταξύ, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι εκπρόσωπος του κατοχικού ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, θα πραγματοποιήσει σήμερα ενημερωτική συνάντηση με ξένους διπλωμάτες που είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση ανάλογης συνάντησης που πραγματοποίησε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής. Πρόθεση της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να εξηγήσει τις δικές τις θέσεις στο Κυπριακό μετά και την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς

Ως προς τη συνάντηση των δύο ηγετών την ερχόμενη εβδομάδα, στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς, από τη συνάντηση των ηγετών, είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η περίοδος αυτή θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με συνεχείς και έντονες διαβουλεύσεις, με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται πως ο ΓΓ των ΗΕ ανακοίνωσε μετά την κοινή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κ. Έρχιουρμαν, στις 29 Ιουλίου στη Λευκωσία, ότι αποφάσισε να συγκαλέσει μία ακόμη συνάντηση 5+1, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί.