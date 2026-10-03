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Πρόσκληση στον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Flydubai προς το Τελ Αβίβ να επισκεφθεί το Ισραήλ ως επίτιμος προσκεκλημένος απηύθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξυμνώντας τη στάση του κατά τη διάρκεια του σοβαρού περιστατικού στο πιλοτήριο.

«Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είστε ήρωας για όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, και το οποίο παρουσιάζει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον κυβερνήτη της πτήσης της flydubai Σμιτ Ματσχάρ, που λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Breaking: Israel PM Netanyahu speaks to Indian pilot Smit Machchhar. "You are the true hero of the entire world" pic.twitter.com/4esVoIhPNC October 3, 2026

protothema.gr