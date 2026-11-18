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Σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III, χωρίς πυρηνική κεφαλή, προχώρησε η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία από τη βάση Βάντενμπεργκ στην Καλιφόρνια. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν καθ’ οδόν από τις Φιλιππίνες προς την Κίνα.

Προορισμός του δοκιμαστικού φορτίου ήταν η θαλάσσια περιοχή της ατόλης Κουατζαλέιν, στις Νήσους Μάρσαλ, περίπου 6.760 χιλιόμετρα από τις αμερικανικές ακτές.

Η εκτόξευση έγινε στις 23:01 της Τρίτης 17 Νοεμβρίου στην Καλιφόρνια, όταν στην Κύπρο ήταν 09:01 το πρωί της Τετάρτης. Μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν.

The US Air Force Global Strike Command test-launched an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile from Vandenberg Space Force Base in California.



The test, designated Glory Trip 257, was described as routine.



The command said it “was scheduled years ago and is… pic.twitter.com/t13gNxziPH — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να συζητήσει μαζί τους τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων των τριών χωρών.

Η Διοίκηση Παγκόσμιας Κρούσης της αμερικανικής Αεροπορίας είχε διευκρινίσει πριν από την εκτόξευση ότι η δοκιμή, με την ονομασία «Glory Trip 257», «είχε προγραμματιστεί πριν από χρόνια και δεν αποτελεί απάντηση στις διεθνείς εξελίξεις».

Από το Βάντενμπεργκ στην ατόλη Κουατζαλέιν

Η προβλεπόμενη διαδρομή από το Βάντενμπεργκ κάλυπτε περίπου 4.200 μίλια πάνω από τον Ειρηνικό. Μέχρι την περιοχή δοκιμών θα έφτανε το λεγόμενο «όχημα επανεισόδου», το τμήμα του πυραύλου που αποχωρίζεται από τα στάδια προώθησης και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. Σε επιχειρησιακή χρήση το όχημα αυτό μεταφέρει την πυρηνική κεφαλή. Στη συγκεκριμένη πτήση έφερε αδρανές δοκιμαστικό φορτίο.

Οι αμερικανικές αναφορές για τη «Glory Trip 257» προσδιορίζουν ως προορισμό την περιοχή της Κουατζαλέιν. Το ακριβές σημείο όπου κατέληξε το φορτίο παραμένει δημόσια ανεπιβεβαίωτο. Η διάκριση έχει σημασία και για την απόσταση: τα 6.760 χιλιόμετρα αφορούν τη σχεδιασμένη πτήση προς τις Νήσους Μάρσαλ, ενώ η δημοσιευμένη εμβέλεια του Minuteman III ξεπερνά τα 9.650 χιλιόμετρα.

Ένας πύραυλος της εποχής Νίξον παραμένει σε υπηρεσία

Ο LGM-30G Minuteman III, που ανέπτυξε η Boeing, τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούνιο του 1970, επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον. Η παραγωγή του σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 1978.

Σήμερα, η αμερικανική Αεροπορία εξακολουθεί να διαθέτει 400 πυραύλους του τύπου. Αποτελούν το χερσαίο σκέλος της αμερικανικής «πυρηνικής τριάδας», την οποία συμπληρώνουν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά και οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από υποβρύχια.

Ο Minuteman III έχει μήκος περίπου 18 μέτρα, ζυγίζει 36 τόνους και χρησιμοποιεί τρία διαδοχικά στάδια στερεού καυσίμου. Στο τέλος της φάσης προώθησης αναπτύσσει ταχύτητα περίπου 24.000 χιλιομέτρων την ώρα. Στα 56 χρόνια που υπηρετεί, η Αεροπορία έχει αντικαταστήσει και αναβαθμίσει επιμέρους συστήματά του.

Οι περισσότερες από 300 δοκιμαστικές εκτοξεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί επιτρέπουν στους μηχανικούς να παρακολουθούν τη συμπεριφορά του σε πραγματική πτήση και να αξιολογούν ποιες εργασίες χρειάζονται για να παραμείνει σε υπηρεσία.

protothema.gr