Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
Ο Δήμος Λεμεσού βράβευσε τις ομάδες που διακρίθηκαν στη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μέγαρο.
Η τελετή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Ντίμη Μαυρόπουλου. Ο Δήμος απένειμε τιμητική πλακέτα στην οικογένειά του, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στο Λεμεσιανό Καρναβάλι. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης οι χορηγοί της φετινής διοργάνωσης.
Ο Δήμος υπενθύμισε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2027 άρχισαν στις 17 Νοεμβρίου.
Οι συμμετοχές που διακρίθηκαν
Χορογραφία – €400 ανά ομάδα
- 42 Ζήνα Μαχαλλεκίδου – «Fiesta Loca»
- 43 Πωλίνα Αργυρού – «Tropical Samba»
- 63 Μαρία Παπαργυρού – «Wild West»
- 79 Έρμα Στυλιανίδη και Νινέττα Λάμπρου – «Brazil»
- 104 Sally Nape – «Pahiyas»
Καλύτερη κατασκευή άρματος – €600 ανά ομάδα
- 41 Αντώνης Όθωνος – «Bad bunnies»
- 44 Νικόλας Ταλιώτης και Βάσια Κωνσταντίνου – «The Mad Hatter and Alice in Wonderland»
- 53 Χρίστος Σιάμισιης – «Μια φορά τζαι έναν τζιαιρό .. ο Τσιάρλυ»
- 83 Πανίκος Καυκαλιάς και Ερμίνα Κωνσταντά – «Legendaris1930»
Σατιρικά άρματα – €800 ανά ομάδα
- 51 Έλια Λιασίδου – «Το μεγάλο μας τσίρκο… καρναβαλομπαλώματα»
- 61 Νίκος και Περικλής Νικολάου – «Πενήντα έξι clown και ένας δηλωμένος»
Καλύτερο κοστούμι – €300 ανά ομάδα
- 25 Λίνα Στυλιανού και Κυριάκος Στυλιανού – «Afro-Caribbean»
- 26 Βασίλης Παπαβασιλείου – «The eye… το μάτι σου στον… σου»
- 39 Χριστιάνα Χαραλάμπους – «Βασιλικά Τραπουλόχαρτα»
- 48 Γεωργιάνα Θεοδώρου – «Dolly Land»
- 62 Δημήτρης Γιαννακού – «Φύλακες του Στέματος»
- 66 Πέτρος και Άντρη Ηροδότου – «Σμαραγδένιο Βασίλειο»
- 86 Αυγουστίνα Στυλιανού και Στέφανη Σωτηρίου – «Los Aztequilas»
- 94 Στέλιος Γεωργίου – «Mantador»
- 98 Κωνσταντίνος Μαρκαντώνης, Σπύρος Ματσούκας, Αθηνά Ιωαννίδου και Κωνσταντίνος Μιχαηλούδης – «Carnival Forever»
Χειροποίητο κοστούμι
- 16 Έλενα Παπαδοπούλου – «Royal Tea»
- 104 Sally Nape – «Pahiyas»
ΚΥΠΕ