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Ο Δήμος Λεμεσού βράβευσε τις ομάδες που διακρίθηκαν στη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μέγαρο.

Η τελετή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Ντίμη Μαυρόπουλου. Ο Δήμος απένειμε τιμητική πλακέτα στην οικογένειά του, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στο Λεμεσιανό Καρναβάλι. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης οι χορηγοί της φετινής διοργάνωσης.

Ο Δήμος υπενθύμισε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2027 άρχισαν στις 17 Νοεμβρίου.

Οι συμμετοχές που διακρίθηκαν

Χορογραφία – €400 ανά ομάδα

42 Ζήνα Μαχαλλεκίδου – «Fiesta Loca»

Ζήνα Μαχαλλεκίδου – «Fiesta Loca» 43 Πωλίνα Αργυρού – «Tropical Samba»

Πωλίνα Αργυρού – «Tropical Samba» 63 Μαρία Παπαργυρού – «Wild West»

Μαρία Παπαργυρού – «Wild West» 79 Έρμα Στυλιανίδη και Νινέττα Λάμπρου – «Brazil»

Έρμα Στυλιανίδη και Νινέττα Λάμπρου – «Brazil» 104 Sally Nape – «Pahiyas»

Καλύτερη κατασκευή άρματος – €600 ανά ομάδα

41 Αντώνης Όθωνος – «Bad bunnies»

Αντώνης Όθωνος – «Bad bunnies» 44 Νικόλας Ταλιώτης και Βάσια Κωνσταντίνου – «The Mad Hatter and Alice in Wonderland»

Νικόλας Ταλιώτης και Βάσια Κωνσταντίνου – «The Mad Hatter and Alice in Wonderland» 53 Χρίστος Σιάμισιης – «Μια φορά τζαι έναν τζιαιρό .. ο Τσιάρλυ»

Χρίστος Σιάμισιης – «Μια φορά τζαι έναν τζιαιρό .. ο Τσιάρλυ» 83 Πανίκος Καυκαλιάς και Ερμίνα Κωνσταντά – «Legendaris1930»

Σατιρικά άρματα – €800 ανά ομάδα

51 Έλια Λιασίδου – «Το μεγάλο μας τσίρκο… καρναβαλομπαλώματα»

Έλια Λιασίδου – «Το μεγάλο μας τσίρκο… καρναβαλομπαλώματα» 61 Νίκος και Περικλής Νικολάου – «Πενήντα έξι clown και ένας δηλωμένος»

Καλύτερο κοστούμι – €300 ανά ομάδα

25 Λίνα Στυλιανού και Κυριάκος Στυλιανού – «Afro-Caribbean»

Λίνα Στυλιανού και Κυριάκος Στυλιανού – «Afro-Caribbean» 26 Βασίλης Παπαβασιλείου – «The eye… το μάτι σου στον… σου»

Βασίλης Παπαβασιλείου – «The eye… το μάτι σου στον… σου» 39 Χριστιάνα Χαραλάμπους – «Βασιλικά Τραπουλόχαρτα»

Χριστιάνα Χαραλάμπους – «Βασιλικά Τραπουλόχαρτα» 48 Γεωργιάνα Θεοδώρου – «Dolly Land»

Γεωργιάνα Θεοδώρου – «Dolly Land» 62 Δημήτρης Γιαννακού – «Φύλακες του Στέματος»

Δημήτρης Γιαννακού – «Φύλακες του Στέματος» 66 Πέτρος και Άντρη Ηροδότου – «Σμαραγδένιο Βασίλειο»

Πέτρος και Άντρη Ηροδότου – «Σμαραγδένιο Βασίλειο» 86 Αυγουστίνα Στυλιανού και Στέφανη Σωτηρίου – «Los Aztequilas»

Αυγουστίνα Στυλιανού και Στέφανη Σωτηρίου – «Los Aztequilas» 94 Στέλιος Γεωργίου – «Mantador»

Στέλιος Γεωργίου – «Mantador» 98 Κωνσταντίνος Μαρκαντώνης, Σπύρος Ματσούκας, Αθηνά Ιωαννίδου και Κωνσταντίνος Μιχαηλούδης – «Carnival Forever»

Χειροποίητο κοστούμι

16 Έλενα Παπαδοπούλου – «Royal Tea»

Έλενα Παπαδοπούλου – «Royal Tea» 104 Sally Nape – «Pahiyas»

ΚΥΠΕ