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Η κατασκευή μνημείου για τους αγωνιστές του 1974 στη Λευκωσία απασχόλησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς το έργο σκοντάφτει για περισσότερο από ένα χρόνο μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών λόγω διαφωνιών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τεμαχίου μέσα στο οποίο σχεδιάζεται να αναγερθεί.

Το εν λόγω ζήτημα συζητήθηκε στην Επιτροπή Παιδείας, όπου δόθηκε προθεσμία ενός μηνός στους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να ξεπεραστούν τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα και να προχωρήσει το έργο.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος το ενέγραψε προς εξέταση, επεσήμανε πως το θέμα απασχόλησε ξανά τη Βουλή τον Οκτώβριο του 2025.

Από πλευράς ΕΟΑ Λευκωσίας, σημειώθηκε πως κατά την καταχώρηση της πολεοδομικής άδειας για το μνημείο διαπιστώθηκε πως υπάρχει ζήτημα σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που επρόκειτο αυτό να ανεγερθεί. Ο ΕΟΑ έλαβε, μάλιστα, και σχετική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, στην οποία ξεκαθαρίζονταν πως η διαχείριση του χώρου θα έπρεπε να γίνεται από τον Δήμο Λευκωσίας, δηλαδή την τοπική αρχή, καθώς λειτουργούσε ως νεκροταφείο.

Ωστόσο, υπογραμμίστηκε από τον εκπρόσωπο του ΕΟΑ Λευκωσίας, υπήρξε άρνηση για τη σχετική συγκατάθεση από τον Δήμο Λευκωσίας.

Εδώ και χρόνια δεν λειτουργεί ως κοιμητήριο, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, επισημαίνοντας πως κάποτε ο τίτλος του ήταν Ορθόδοξο Χριστιανικό Νεκροταφείο Λευκωσίας. «Εμείς θεωρούμε πως ιδιοκτήτης είναι η Αρχιεπισκοπή και πρόεδρος ο Μακαριότατος. Δεν είναι κοιμητήριο πλέον», είπε και πρόσθεσε ότι υπάρχει η πρόθεση να ανεγερθεί και μία εκκλησία.

Η μηχανικός του Δήμου Λευκωσίας, επεσήμανε πως υπάρχει ζήτημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τεμάχιού μέσα στο οποίο σχεδιάζεται να αναγερθεί το μνημείο. «Συμμετείχαμε σε επιτροπές και έγιναν κάποιες αλλαγές. Τεχνικά δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ούτε στη χωροθέτηση του μνημείου. Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το ιδιοκτησιακό και θεωρώ πως είμαστε σε καλό δρόμο. Για να παρθεί η όποια απόφαση πρέπει να λυθεί η διαφωνία με την Αρχιεπισκοπή».

Από πλευράς Ομάδας Πρωτοβουλίας του Μνημείου, υπογραμμίστηκε πως ζητήθηκε το μνημείο για να τιμηθούν οι αγνοούμενοι και οι πεσόντες καθώς και των δυνάμεων που έδωσαν μάχες. «Ζητήσαμε ένα χώρο για να γίνει το μνημείο και μας τον υπέδειξε ο, τότε, δήμαρχος Λευκωσίας. Εφευρίσκουν δικαιολογίες και δεν προχωρούν το έργο», επεσήμανε.

Η Επιτροπή Παιδείας θα επανεξετάσει το ζήτημα σε ένα μήνα, έχοντας δώσει εντολή, να ξεπεραστούν τα όποια ζητήματα ώστε να ξεκινήσει η ανέγερση.