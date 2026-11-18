Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τετάρτη, η κατάθεση του καταλόγου των τεκμηρίων που έγιναν από κοινού αποδεκτά στην υπόθεση φόνου του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, με την υπεράσπιση να εγείρει την πρώτη της ένσταση επί αριθμού τεκμηρίων που αμφισβητούνται.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δυο 28χρονοι (κατηγορούμενοι 4,5,6), οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης συνολικά 320 τεκμηρίων τα οποία δεν αμφισβητούνται από την υπεράσπιση.

Εκκρεμεί η κατάθεση αριθμού τεκμηρίων για τα οποία η υπεράσπιση υπέδειξε ότι ίσως χρειαστεί να γίνει δίκη εντός δίκης εάν η κατηγορούσα Αρχή επιμείνει στην κατάθεση τους.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή διαδικασία, ακούστηκε η πρώτη ένσταση δικηγόρου, η οποία έκανε λόγο για παράνομη είσοδο της Αστυνομίας στην οικία του κατηγορούμενου 4, καθώς το σχετικό ένταλμα για έρευνα είχε λανθασμένο αριθμό οικίας αλλά και για κατάσχεση τεκμηρίων, από την οικία, πέραν των όσων αναγράφονταν στο σχετικό ένταλμα.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι το δικαστήριο έχει καθήκον να διασφαλίσει τη νομιμότητα εκτέλεσης του εντάλματος και της κατάσχεσης των τεκμηρίων και υποστήριξε πως δεν μπορεί να δεχθεί μαρτυρικό υλικό το οποίο κατασχέθηκε παράνομα.

Η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε χρόνο να απαντήσει στην πρώτη ένσταση επί των υπό αμφισβήτηση τεκμηρίων, με το δικαστήριο να ορίζει συνέχιση της διαδικασίας στις 30 Νοεμβρίου (11:00), ακυρώνοντας την αυριανή ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί σε προηγούμενο στάδιο.

Οι κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

ΚΥΠΕ