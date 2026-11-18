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Σε ακόμα μια σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία στα πλαίσια των ερευνών για τους δύο εμπρησμούς οχημάτων που σημειώθηκαν την 1η και τη 12η Νοεμβρίου στην επαρχία Λάρνακας. Συγκεκριμένα η τρίτη σύλληψη αφορά 57χρονο Ελληνοκύπριο.

Ο 57χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του. Αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Πέμπτη (19/11), ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την προσωποκράτησή του.

Για τις ίδιες υποθέσεις είχε προηγηθεί, επίσης σήμερα, η σύλληψη 44χρονου. Στις 14 Νοεμβρίου είχε συλληφθεί και 55χρονος ιδιοκτήτης πρακτορείου στοιχημάτων, ο οποίος τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση με δικαστικό διάταγμα.