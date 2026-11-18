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Νέα σύλληψη για τους εμπρησμούς οχημάτων στη Λάρνακα, με στόχο τον πρώην Αστυνομικό Διευθυντή της πόλης, Χριστάκη Παπαδόπουλο, και τον σύζυγο της πρώην συμβίας 55χρονου υπόπτου, από το ΤΑΕ Λάρνακας. Πρόκειται για 44χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο των εξετάσεων εντοπίστηκε στη Λάρνακα όχημα το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον εμπρησμό που διαπράχθηκε στις 12 Νοεμβρίου, με στόχο τον 61χρονο σύζυγο της πρώην συμβίας του 55χρονου. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ιδιοκτήτης του οχήματος είναι ο 44χρονος, ο οποίος, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, ενώ κατά την έρευνα στο όχημά του παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων που αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης. Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και εναντίον ακόμη ενός προσώπου, το οποίο καταζητείται, με την Αστυνομία να συνεχίζει τις προσπάθειες για εντοπισμό και σύλληψή του.

Ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι για τις δύο υποθέσεις είχε συλληφθεί στις 14 Νοεμβρίου 55χρονος ιδιοκτήτης πρακτορείου στοιχημάτων, ο οποίος τελεί υπό πενθήμερη κράτηση, κατόπιν διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Ο 55χρονος είναι ύποπτος για δύο εμπρησμούς οχημάτων και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Η πρώτη υπόθεση αφορά τον εμπρησμό οχήματος που ήταν εγγεγραμμένο στη σύζυγο του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας, Χριστάκη Παπαδόπουλου, και βρισκόταν στο γκαράζ της οικίας τους. Η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου, με το αυτοκίνητο να καταστρέφεται ολοσχερώς από τη φωτιά.

Ο Χριστάκης Παπαδόπουλος υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας και αφυπηρέτησε το 2014. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο εμπρησμός να σχετίζεται με υποθέσεις που διερευνούσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον εμπρησμό του οχήματος του 61χρονου νυν συζύγου της πρώην συμβίας του 55χρονου, το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χωράφι κοντά στην οικία του 61χρονου και έγινε αντιληπτή γύρω στις 9:30 το βράδυ. Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στη σκηνή και κατέσβησαν την πυρκαγιά, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Στη σκηνή εντοπίστηκε εμπρηστική λωρίδα.

Τα κίνητρα του 55χρονου φέρονται να είναι εκδικητικά, ενώ στο μικροσκόπιο του ΤΑΕ Λάρνακας βρίσκονται και άλλοι εμπρησμοί που διαπράχθηκαν στο παρελθόν και ενδέχεται να σχετίζονται με το περιβάλλον του υπόπτου. Παράλληλα, καταγγελίες που είχαν γίνει στο παρελθόν από πρόσωπα του περιβάλλοντος της πρώην συμβίας του 55χρονου για εγκληματικές ενέργειες σε βάρος τους αναμένεται να επανεξεταστούν από την Αστυνομία.