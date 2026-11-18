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Δείτε αναλυτικά τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο, με διευθύνσεις, σημεία αναφοράς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Τα εφημερεύοντα φαρμακεία για σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, ανά επαρχία, είναι τα ακόλουθα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κυριακούδης Νικόλα: Προδρόμου 113, δίπλα από το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Στρόβολος. Τηλ.: 22542421, 97883160.

Σάββα Χρήστος: Λεωφόρος Αθαλάσσας 146Α, δίπλα από το κομμωτήριο «10 TO GO», Στρόβολος. Τηλ.: 22514131, 22356369.

Φλιός Κωνσταντίνος-Αγαθόνικος: Λυκαβηττού 9ΑΒ, 100 μ. από το αρτοποιείο «Χρυσοβαλάντου», Αρχάγγελος, Λακατάμια. Τηλ.: 22383838, 96171370.

Σιαλή Ειρήνη: Στροβόλου 13, απέναντι από την εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Τσέρι. Τηλ.: 22330332.

Κιουρτσίδου Αφροδίτη: Λεωφόρος Λάρνακας 24-26, καταστήματα Γ & Δ, πλησίον Jaguar Pilakouta, απέναντι από το αρτοποιείο «Λαδάς», Λευκωσία. Τηλ.: 22760333, 99601099.

Παρπή Φανή: Χαλκάνωρος 20, καταστήματα Γ-Δ, απέναντι από το «CAFFE NERO», Δάλι. Τηλ.: 22314943.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Πέτρος: Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α, διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από τη φρουταρία «Λιμνιά», Κάτω Πολεμίδια. Τηλ.: 25366340, 94040548.

Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα: Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 98, δίπλα από το Fairways, φώτα τροχαίας Πολεμιδιών, Λεμεσός. Τηλ.: 25335220, 25387104.

Σολομωνίδου – Παύλου Έλενα: Αγίας Φυλάξεως 244Β, πλησίον νέας υπεραγοράς «METRO», κυκλικός κόμβος Αγίας Φύλας, Λεμεσός. Τηλ.: 25336333, 99261579.

Νικολάου Νικόλας: Γλάδστωνος 116, έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, νυν Ελληνική Τράπεζα, Λεμεσός. Τηλ.: 25364359, 99409006.

Καλαϊτζίδη Ίρμα: Γεωργίου Α΄ 61, κατάστημα G, παραλιακός δρόμος, απέναντι από το ξενοδοχείο «PARK BEACH» (Δασούδι), Γερμασόγεια. Τηλ.: 25312012, 25342612.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Πύριλλου Ηλιάνα: Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου. Τηλ.: 24530004, 96180602.

Γεωργίου Λευτέρης: Λεωφόρος Αγίων Αναργύρων 50, πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα. Τηλ.: 24631390, 99533388.

Αποστολίδης Παύλος: Κοσμά Λυσιώτη 20, τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα. Τηλ.: 24627213, 24423271.

ΠΑΦΟΣ

Μενελάου Μενέλαος: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 12, έναντι πρατηρίου καυσίμων Agip, δίπλα από «Papantoniou Bakeries», Γεροσκήπου. Τηλ.: 26812121, 99813985.

Πολυκάρπου Ίκαρος: Ελευθερίου Βενιζέλου 29, κάτω από την κλινική «Άγιος Γεώργιος», Πάφος. Τηλ.: 26935133, 26653809.

Γαβριήλ Γιάννης: Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς. Τηλ.: 26321167, 99413411.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Κεφάλα Ρούλα: 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι. Τηλ.: 23730116, 23821516.

Μουρκάκης Απόστολος: Κανάρη 6, απέναντι από την υπεραγορά «MAS», Σωτήρα. Τηλ.: 23828831, 99621962.