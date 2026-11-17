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Ένα ραντεβού που καθυστέρησε, μια επίσκεψη που αναβλήθηκε ή μια επανεξέταση που προγραμματίστηκε αρκετούς μήνες αργότερα μπορεί να δημιουργήσει ερωτήματα στους δικαιούχους του ΓεΣΥ σχετικά με την ισχύ των παραπεμπτικών τους.

Πότε λήγει ένα παραπεμπτικό; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν έχει περάσει η ημερομηνία ισχύος του; Χρειάζεται νέα επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό και τι ισχύει για τους χρόνιους ασθενείς;

Πόσο διαρκεί ένα παραπεμπτικό;

Η διάρκεια ισχύος τους είναι οι δώδεκα μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι τα κανονικά παραπεμπτικά προς ειδικούς γιατρούς ισχύουν για έναν χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Πόσες επισκέψεις καλύπτει;

Το κανονικό παραπεμπτικό προς ειδικό γιατρό εξακολουθεί να καλύπτει δύο επισκέψεις.

Επομένως, ένα παραπεμπτικό μπορεί να παραμένει χρονικά σε ισχύ, αλλά να έχει ήδη χρησιμοποιηθεί πλήρως.

Για να πραγματοποιηθεί νέα επίσκεψη με παραπεμπτικό, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη παραπομπή και η επίσκεψη να είναι ιατρικά αναγκαία.

Τι γίνεται όταν λήξει;

Εάν το παραπεμπτικό έχει λήξει και ο ασθενής εξακολουθεί να χρειάζεται παρακολούθηση από ειδικό γιατρό, πρέπει να απευθυνθεί στον προσωπικό του γιατρό για αξιολόγηση και, εφόσον κριθεί ιατρικά αναγκαίο, έκδοση νέου παραπεμπτικού.

Η έκδοση νέου παραπεμπτικού δεν είναι αυτόματη διαδικασία. Προϋποθέτει ιατρική αξιολόγηση.

Αντίστοιχα, εάν έχουν εξαντληθεί οι επισκέψεις που καλύπτει ένα παραπεμπτικό, ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί νέα παραπομπή για τη συνέχιση της παρακολούθησής του.

Τι γίνεται όταν το ραντεβού καθυστερεί;

Η μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος των παραπεμπτικών δίνει στους δικαιούχους περισσότερο χρόνο για να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους.

Ωστόσο, εάν το ραντεβού έχει οριστεί για ημερομηνία μετά τη λήξη του παραπεμπτικού, ο ασθενής πρέπει να επικοινωνήσει εγκαίρως με τον προσωπικό του γιατρό και τον ειδικό γιατρό, ώστε να γνωρίζει εάν απαιτείται νέα παραπομπή.

Η κράτηση ενός ραντεβού δεν πρέπει να θεωρείται από μόνη της παράταση της ισχύος του παραπεμπτικού.

Τι ισχύει για τους χρόνιους ασθενείς;

Για ασθενείς που χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση από ειδικό γιατρό προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης μακροχρόνιου παραπεμπτικού.

Το μακροχρόνιο παραπεμπτικό μπορεί να καλύπτει μέχρι δώδεκα επισκέψεις σε διάστημα ενός έτους.

Η έκδοσή του γίνεται από τον προσωπικό γιατρό, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του θεράποντος ειδικού γιατρού.

Η δυνατότητα αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση ασθενών που χρειάζονται τακτικές επανεξετάσεις, χωρίς να απαιτείται νέα παραπομπή για κάθε επίσκεψη.

Πώς μπορώ να ελέγξω το παραπεμπτικό μου;

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την Πύλη Δικαιούχων του ΓεΣΥ για να ενημερώνονται σχετικά με τις διαθέσιμες παραπομπές τους.

Μέσω της ενότητας «Διαθέσιμες Παραπομπές» μπορούν να βλέπουν τα παραπεμπτικά που δεν έχουν λήξει ή εξαντληθεί, καθώς και πληροφορίες που αφορούν τις διαθέσιμες επισκέψεις.

Η σχετική ενότητα είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα της Πύλης ή μέσω της επιλογής «Το αρχείο μου».

Μπορώ να επισκεφθώ ειδικό γιατρό χωρίς παραπεμπτικό;

Το ΓεΣΥ προβλέπει τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης σε ειδικό γιατρό, αλλά κατά κανόνα ο δικαιούχος καταβάλλει Συνεισφορά Ι ύψους €25, αντί της συνήθους συμπληρωμής των €6 για επίσκεψη με παραπεμπτικό.

Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως η απευθείας πρόσβαση γυναικών δικαιούχων ηλικίας 15 ετών και άνω σε γυναικολόγους και μαιευτήρες, για την οποία δεν επιβάλλεται η συγκεκριμένη πρόσθετη συνεισφορά.

Τι πρέπει να θυμόμαστε;

Το κανονικό παραπεμπτικό προς ειδικό γιατρό έχει πλέον διάρκεια ισχύος δώδεκα μηνών, αλλά εξακολουθεί να καλύπτει δύο επισκέψεις.

Για τους ασθενείς που χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση υπάρχει η δυνατότητα μακροχρόνιας παραπομπής.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγχουν εγκαίρως την ισχύ και τις διαθέσιμες επισκέψεις του παραπεμπτικού τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να προγραμματίσουν επανεξέταση αρκετούς μήνες αργότερα.