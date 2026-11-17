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Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε τη Δευτέρα (16/11) στην Κόστα Ρίκα ο 50χρονος δημοσιογράφος Καμίλο Ροδρίγκες, γνωστός για τις καταγγελίες του σχετικά με διασυνδέσεις πολιτικών προσώπων με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, στην πόλη Ερέδια, κοντά στην πρωτεύουσα Σαν Χοσέ, και τον πυροβόλησαν εννέα με δέκα φορές.

Ο δημοσιογράφος είχε αναφέρει επανειλημμένα ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του, ενώ υποστήριζε πως είχε διαβιβάσει πληροφορίες για τη δράση καρτέλ στην αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών DEA. Η δολοφονία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη δημοσιογραφική κοινότητα να ζητά την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η επίθεση σημειώθηκε στην Ερέδια, περίπου 15 χιλιόμετρα από το Σαν Χοσέ, την ώρα που ο δημοσιογράφος βρισκόταν στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, Ραούλ Ριβέρα, δύο άνδρες που κινούνταν με μοτοσικλέτα πλησίασαν το όχημα και άνοιξαν πυρ εναντίον του 50χρονου.

En #CostaRica asesinan a periodista camilo Rodríguez quien denunciaba la corrupción y el nexo entre el estado y narcos . Fue baleado por sicarios mientras conducia su vehiculo. pic.twitter.com/ab5A2FdsEc November 16, 2026

Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας δικαστικών ερευνών, Βλαντίμιρ Μουνιός, ανέφερε ότι οι δράστες τον πυροβόλησαν «εννιά ή δέκα φορές».

Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, Κάρλο Ντίας, επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τη δολοφονία, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών ή τα κίνητρά τους.

Οι καταγγελίες για καρτέλ ναρκωτικών και οι απειλές κατά της ζωής του

Ο Καμίλο Ροδρίγκες είχε αποκτήσει σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευε σχεδόν καθημερινά καταγγελίες για τη δράση ισχυρών διακινητών ναρκωτικών και τις φερόμενες σχέσεις τους με πολιτικά πρόσωπα.

Ο ίδιος είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του, ενώ υποστήριζε πως είχε αποστείλει στοιχεία για τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στην αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Παρότι τα τελευταία χρόνια δεν εργαζόταν σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, συνέχιζε τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα μέσα από τις διαδικτυακές του αναρτήσεις.

Ο δημοσιογραφικός σύλλογος της Κόστα Ρίκα καταδίκασε τη δολοφονία και ζήτησε από τις αρχές να προχωρήσουν σε «ταχεία έρευνα», προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Η πρόεδρος του συλλόγου, Γιανάνσι Νογκέρα, συνέδεσε το έγκλημα με τη δημόσια δράση του 50χρονου.

«Όλα δείχνουν ότι σκοπός ήταν να φιμωθεί μια φωνή διαφωνίας στην Κόστα Ρίκα, κάποιος που αποκάλυπτε πληροφορίες για το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

#ÚltimoMinuto | ASESINAN A PERIODISTA DE GRAN TRAYECTORIA EN COSTA RICA



El periodista costarricense Camilo Rodríguez, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes, cuando se desplazaba hacia Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32. El comunicador ya había sido amenazado… pic.twitter.com/Xq4Pkj5ku9 — La Capital News (@LaCapitalNews) November 16, 2026

Η δικαστική διαμάχη με την πρόεδρο της Κόστα Ρίκα

Ο δολοφονημένος δημοσιογράφος είχε βρεθεί στο παρελθόν σε δικαστική αντιπαράθεση με τη σημερινή πρόεδρο της χώρας, Λάουρα Φερνάντες.

Τον Αύγουστο του 2025, η Φερνάντες είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση, εξαιτίας ισχυρισμών του ότι η κατοικία της είχε κατασκευαστεί με χρήματα που της είχε δώσει διακινητής ναρκωτικών.

Πρόκειται για καταγγελία του δημοσιογράφου, η οποία δεν παρουσιάζεται ως αποδεδειγμένο γεγονός.

Παρά την προηγούμενη δικαστική αντιπαράθεση, η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα καταδίκασε τη δολοφονία του.

«Αυτό που έγινε στη χώρα μας αποτελεί επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης», δήλωσε η Λάουρα Φερνάντες.

Ο Ροδρίγκες είχε επίσης βρεθεί αντιμέτωπος με καταγγελία της πρώην συζύγου του για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, κατηγορία την οποία ο ίδιος είχε διαψεύσει.

Η απόπειρα εισόδου στην πολιτική και η ελευθερία του Τύπου

Πέρα από τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα, ο Ροδρίγκες είχε επιχειρήσει να εισέλθει και στην πολιτική.

Στις προεδρικές εκλογές του 2022 είχε επιδιώξει να θέσει υποψηφιότητα με μικρό πολιτικό κόμμα, ωστόσο η Δικαιοσύνη απέρριψε την εγγραφή του εξαιτίας σφαλμάτων στη σχετική διαδικασία.

Η δολοφονία του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται επιδείνωση της θέσης της Κόστα Ρίκα στον διεθνή δείκτη ελευθερίας του Τύπου.

Σύμφωνα με την κατάταξη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières – RSF), η χώρα υποχώρησε φέτος κατά δύο θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 38η θέση μεταξύ 180 κρατών.

Η Κόστα Ρίκα μετατρέπεται σε κόμβο των καρτέλ ναρκωτικών

Τα τελευταία χρόνια, η Κόστα Ρίκα αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έχει μετατραπεί από χώρα διέλευσης ναρκωτικών σε σημαντικό εφοδιαστικό κόμβο για διεθνή καρτέλ.

Η εξέλιξη αυτή έχει συνοδευτεί από αύξηση της βίας και των ανθρωποκτονιών, με τις εγκληματικές οργανώσεις να ενισχύουν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή.

Το 2025, ο δείκτης ανθρωποκτονιών στη χώρα έφθασε τις 16,8 ανά 100.000 κατοίκους, αποτυπώνοντας το σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας που αντιμετωπίζει το κράτος της Κεντρικής Αμερικής.

protothema.gr