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Μια διαγωνιζόμενη από την Ουκρανία επέλεξε να τραγουδήσει το «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice», αποκαλύπτοντας πως, χωρίς να το γνωρίζει, ο τραγουδιστής ήταν εκείνος που την οδήγησε στο μουσικό σόου.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που διεκδίκησαν μία θέση στον μουσικό διαγωνισμό, στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, ήταν η Masha, η οποία μένει στην Κύπρο τα τελευταία 13 χρόνια.

Αρχικά, η διαγωνιζόμενη ερμήνευσε το «Back to Black» ωστόσο, όταν στη συνέχεια οι coaches της ζήτησαν να πει ένα κομμάτι με ελληνικό στίχο, εκείνη τραγούδησε το «Σάββατο» και μοιράστηκε μία ιστορία σχετικά με το πώς έμαθε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πιο συγκεκριμένα, η διαγωνιζόμενη πήγε πίσω στο 2004, όταν ήταν ακόμη έφηβη και άκουσε για πρώτη φορά ελληνικό τραγούδι, αποκαλύπτοντας πώς γεννήθηκε τότε η επιθυμία της να συνδεθεί με την ελληνική κουλτούρα.

Περιγράφοντας τον θαυμασμό της για τον καλλιτέχνη που έχει φύγει από τη ζωή, η Masha είπε: «Το 2004, ήμουν 13-14 χρονών και για πρώτη φορά άκουσα ελληνικό τραγούδι. Μου άρεσε τόσο πολύ, δεν ήξερα ελληνικά, δεν ήξερα Έλληνες τραγουδιστές. Ρώτησα ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής και μου είπαν ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από τότε, σαν μικρό κορίτσι, έκανα μια μικρή ευχή.

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Στη συνέχεια, η διαγωνιζόμενη αναφέρθηκε στην ευχή που είχε κάνει τότε, εξηγώντας πως με το πέρασμα των χρόνων η ζωή της την έφερε στην Κύπρο, όπου πραγματοποίησε τον γάμο της με ελληνικά και κυπριακά στοιχεία. Όπως τόνισε, η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει: «Είπα ότι “θέλω, όταν θα μεγαλώσω, να έχω τον γάμο μου με ελληνικό στιλ”. Και πέρασαν τόσα χρόνια και μένω τώρα στην Κύπρο, ο γάμος μου ήταν με κυπριακό – ελληνικό στιλ. Ο Γιώργος, χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ. Το τραγούδι του δηλαδή με βοήθησε να έρθω εδώ».

protothema.gr