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Σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες ανέφεραν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου χιλιάδες πελάτες στις ΗΠΑ, με τη JPMorgan Chase να επιβεβαιώνει τεχνική δυσλειτουργία που προκαλεί καθυστερήσεις στην επεξεργασία συναλλαγών. Την ίδια ώρα, αναφορές για προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλους μεγάλους αμερικανικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προκαλώντας ανησυχία για την ομαλή λειτουργία των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης τεχνικών προβλημάτων Downdetector, περισσότερες από 3.400 αναφορές για δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες της Chase είχαν καταγραφεί λίγο μετά τις 10 το πρωί, τοπική ώρα, με τους πελάτες να περιγράφουν δυσκολίες στη σύνδεση στους λογαριασμούς τους, στον έλεγχο των υπολοίπων τους και στην πραγματοποίηση μεταφορών χρημάτων.

Αναφορές χρηστών καταγράφηκαν επίσης για την Bank of America, τη Wells Fargo, τη U.S. Bank και την υπηρεσία πληρωμών Zelle, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των προβλημάτων σε καθεμία από αυτές τις υπηρεσίες ή εάν οι δυσλειτουργίες συνδέονται μεταξύ τους.

Τι ανακοίνωσε η JPMorgan

Σε ανακοίνωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η JPMorgan Chase αναγνώρισε την ύπαρξη τεχνικού προβλήματος, διευκρινίζοντας ότι ορισμένες συναλλαγές χρειάζονται περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να ολοκληρωθούν.

Η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα διαβεβαίωσε παράλληλα ότι οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα κεφάλαιά τους, ενώ οι αρμόδιες τεχνικές ομάδες εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών.

Ορισμένοι πελάτες της Chase έλαβαν μήνυμα στην εφαρμογή ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της τράπεζας, το οποίο τους ενημέρωνε ότι κάποιες υπηρεσίες δεν είναι προσωρινά διαθέσιμες, καλώντας τους να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.

Οι δυσκολίες που περιέγραψαν οι χρήστες αφορούσαν κυρίως τη σύνδεση μέσω διαδικτύου και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, την εμφάνιση του διαθέσιμου υπολοίπου, την προβολή πρόσφατων συναλλαγών και την ολοκλήρωση μεταφορών χρημάτων.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς πρόκειται για μη δημόσιες πληροφορίες, το πρόβλημα στη JPMorgan δεν συνδέεται με περιστατικό κυβερνοασφάλειας.

Προβλήματα και σε άλλες αμερικανικές τράπεζες

Η αναστάτωση δεν περιορίστηκε στις υπηρεσίες της Chase, καθώς χρήστες ανέφεραν δυσκολίες και σε άλλους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδικότερα, η Bank of America και η Wells Fargo βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο αναφορών για προβλήματα πρόσβασης, ενώ αντίστοιχες καταγραφές υπήρξαν για τη U.S. Bank και τη Zelle, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ενιαίο τεχνικό πρόβλημα που επηρεάζει ταυτόχρονα το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Παραμένει επίσης άγνωστος ο συνολικός αριθμός των πελατών που επηρεάστηκαν, καθώς οι αναφορές στην πλατφόρμα Downdetector δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε μοναδικούς χρήστες.

Τα περιστατικά καταγράφονται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή και διήρκεσε αρκετές ώρες, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων το Outlook, το Teams και τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη δυσλειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών με το προηγούμενο πρόβλημα της Microsoft.

protothema.gr