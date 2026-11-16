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Το GTA 6 (Grand Theft Auto VI) πλησιάζει όλο και περισσότερο στην κυκλοφορία του, με τους κατόχους PS5 να μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη επιστροφή της δημοφιλούς σειράς, 13 χρόνια μετά τον προηγούμενο τίτλο.

Η επίσημη πρεμιέρα του παιχνιδιού έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στις 00:00 (μεσάνυχτα), σύμφωνα με την τοπική ώρα κάθε χώρας.

Επομένως, στην Κύπρο οι παίκτες θα μπορούν να ξεκινήσουν να παίζουν από τα πρώτα λεπτά της Πέμπτης.

Πόσο κοστίζει το GTA 6

Η Standard Edition για το PS5 κοστίζει 79,99 ευρώ στο PlayStation Store, ενώ στα καταστήματα τεχνολογίας οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 78 και 80 ευρώ.

Παράλληλα, υπάρχει και η Ultimate Edition, με τιμή 99,99 ευρώ στο PlayStation Store.

Οι κάτοχοι PS5 που έχουν προπαραγγείλει το παιχνίδι μπορούν ήδη από τις 10 Νοεμβρίου να κατεβάσουν τα αρχεία του GTA 6, ώστε να είναι έτοιμοι για την επίσημη κυκλοφορία.

Για το παιχνίδι, απαιτούνται περίπου 212 GB ελεύθερου αποθηκευτικού χώρου.

iefimerida.gr