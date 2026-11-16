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Η αγορά τούς αναζητά, αλλά δυσκολεύεται να τους βρει.

Ο ένας φροντίζει ασθενείς, ο άλλος χτίζει σπίτια και ο τρίτος σερβίρει στο τραπέζι μας. Εργάζονται σε εντελώς διαφορετικούς κλάδους, κι όμως έχουν κάτι κοινό: οι επιχειρήσεις τούς αναζητούν και δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να τους βρουν.

Η υγεία, οι κατασκευές και η φιλοξενία έχουν διαφορετικές ανάγκες, αλλά την ίδια αγωνία: πού θα βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους; Σε Κύπρο και Ελλάδα, η έλλειψη προσωπικού δεν αφορά πλέον έναν μόνο κλάδο ούτε περιορίζεται στις εξειδικευμένες θέσεις. Αντίθετα, επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία πολλών επιχειρήσεων.

Όταν η τοπική αγορά δεν επαρκεί

Στην Κύπρο, πολλές επιχειρήσεις αναζητούν εδώ και χρόνια εργαζομένους από τρίτες χώρες, καθώς σε ορισμένες ειδικότητες δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι υποψήφιοι.

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο γίνεται πλέον πιο έντονο. Ο τουρισμός και η φιλοξενία αναπτύσσονται, ο κατασκευαστικός κλάδος χρειάζεται περισσότερα εργατικά χέρια, ενώ η στελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Για αρκετές επιχειρήσεις, η εγχώρια αγορά δεν επαρκεί πάντα για να καλύψει τις ανάγκες τους.

Η λύση, ωστόσο, δεν βρίσκεται σε μία μόνο αγορά. Η αναζήτηση προσωπικού μπορεί να ξεκινά από την Κύπρο και την Ελλάδα, να επεκτείνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, να περιλαμβάνει υποψηφίους από τρίτες χώρες. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να καλυφθεί μια κενή θέση, αλλά να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για τη συγκεκριμένη εργασία.

Όταν πρόκειται για εργαζομένους από τρίτες χώρες, απαιτούνται διαφάνεια, τήρηση της νομοθεσίας και σεβασμός στα δικαιώματά τους. Άλλωστε, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με την άφιξή τους στη χώρα, αλλά με την ομαλή ένταξή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Κυπριακή τεχνογνωσία, με εφαρμογή στην Ελλάδα

Η CAS Recruitment Group είναι ένας κυπριακός Όμιλος με εξειδίκευση στη στελέχωση επιχειρήσεων με εργαζομένους από τρίτες χώρες. Εξυπηρετεί επιχειρήσεις σε περισσότερες από 15 χώρες, υποστηρίζει την τοποθέτηση περισσότερων από 3.000 εργαζομένων ετησίως και συνεργάζεται με περισσότερες από 200 επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι από τρίτες χώρες έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας μέσω του δικτύου της.

Με γραφεία στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αθήνα, τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη, η CAS στηρίζει τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να βρουν το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται.

Η υποστήριξη που παρέχει η CAS δεν περιορίζεται στην εύρεση εργαζομένων. Η διαδικασία στελέχωσης από τρίτες χώρες περιλαμβάνει μια σειρά από επιπλέον υπηρεσίες, όπως η αναζήτηση και η αξιολόγηση υποψηφίων, η διεκπεραίωση των διαδικασιών μετάκλησης, η έκδοση αδειών εργασίας και διαμονής, η μεταφορά των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, η εξεύρεση διαμονής και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ευημερίας των εργαζομένων (welfare services).

Από τον εργαζόμενο πρώτης γραμμής μέχρι το C-Level στέλεχος

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξής του, ο Όμιλος CAS Recruitment Group ενέταξε πρόσφατα στο χαρτοφυλάκιό του την DART Recruitment, μια κυπριακή εταιρεία με πολυετή εμπειρία στη στελέχωση εξειδικευμένων και διοικητικών θέσεων.

Η DART Recruitment φέρνει στον Όμιλο την τεχνογνωσία της στους τομείς του Permanent Recruitment, του Headhunting, του Executive Search και του C-Level Recruitment, ενώ διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και εκτεταμένη βάση δεδομένων υποψηφίων στους κλάδους της υγείας, της φιλοξενίας και των κατασκευών.

Η ένταξη της DART Recruitment στον Όμιλο διευρύνει σημαντικά το φάσμα των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι δύο εταιρείες στις επιχειρήσεις. Από την κάλυψη λειτουργικών και τεχνικών θέσεων μέχρι την αναζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματιών και ανώτατων διοικητικών στελεχών, ο Όμιλος έχει πλέον τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες στελέχωσης, αξιοποιώντας τόσο την τοπική αγορά όσο και διεθνείς πηγές υποψηφίων.

Η αγορά εργασίας αλλάζει και μαζί της αλλάζει το recruitment

Ο νοσηλευτής, ο οικοδόμος και ο σερβιτόρος μπορεί να μην έχουν πολλά κοινά στην καθημερινότητά τους. Αναδεικνύουν, όμως, από κοινού τη μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης αγοράς εργασίας: να συνδεθούν οι κενές θέσεις με τους ανθρώπους που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να τις αναλάβουν.

Γιατί πίσω από κάθε κενή θέση δεν υπάρχει απλώς μια πρόσληψη που εκκρεμεί. Υπάρχει μια επιχείρηση που χρειάζεται ανθρώπους για να συνεχίσει να λειτουργεί και ένας εργαζόμενος που αναζητά την κατάλληλη επαγγελματική ευκαιρία.

Αν η επιχείρησή σας αναζητά προσωπικό και δεν γνωρίζετε από πού να ξεκινήσετε, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση μόνοι σας. Η CAS Recruitment Group και η DART Recruitment μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε τη λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες, από την αναζήτηση και την αξιολόγηση των υποψηφίων μέχρι την τοποθέτηση και την ομαλή ένταξή τους στην ομάδα σας.

Δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Υπάρχει, όμως, ο κατάλληλος άνθρωπος για κάθε θέση και, με τη σωστή υποστήριξη, μπορεί να βρεθεί.

CAS Recruitment Group | DART Recruitment

Website CAS: https://www.casrecruitment.net/

Website DART: https://dart-recruitment.com/

Τηλέφωνο: 24642404

Email: info@casrecruitment.net