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Την προκαταρτική εισήγηση της Κυβέρνησης σε σχέση με τα Ταμεία Προνοίας κατέθεσε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας.

Μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξετάζει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας για το 2027, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι εισηγέιται με την πρόταση την εθελοντική εισαγωγή των ταμείων προνοίας και ακολούθως, μετά από3-4 χρόνια, εφόσον δεν προκύψει κάλυψη των εργαζόμενων στο 60%, θα μετατραπεί σε υποχρεωτική θέσπιση Ταμείων Προνοίας.

Είναι, είπε, μια εισήγηση με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς ως γνωστό οι συντεχνίες επιμένουν στην υποχρεωτικότητα των ταμείων προνοίας, κάτι που δεν αποδέχονται επ’ ουδενί οι εργοδότες.

Το νομικό αγκάθι που καθήλωσε τη μεταρρύθμιση

Ο Υπουργός Εργασίας εξήγησε στους βουλευτές επακριβώς το νομικό πρόβλημα που προκύπτει σε σχέση με το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί στη Νομική Υπηρεσία για περισσότερο από ένα μήνα.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι διαφαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με το κομμάτι των παροχών σε ανάπηρους, φροντιστές υγείας και μητέρες. Ειδικότερα, είπε ότι το πρόβλημα προκύπτει για τα άτομα που έχουν εργαστεί στην Κύπρο, αλλά δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Όπως εξήγησε, το ενδεχόμενο κόστος σε περίπτωση που χρειαστεί να περιληφθούν τα συγκεκριμένα άτομα στο νομοσχέδιο αγγίζει τα €100 εκατ., κάτι που, όπως είπε, θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο κ. Μουσιούττας, είπε ακόμα πως γίνονται προσπάθειες να εξευρεθεί λύση και σωστή διατύπωση στο συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς για την Κυβέρνηση δεν αποτελεί λύση η αφαίρεση επιδομάτων από άλλες ομάδες συνταξιούχων.