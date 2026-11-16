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Να συγκεκριμενοποιήσει τις ενστάσεις της για τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ηλεκτρονικά δεδομένα κάλεσε την υπεράσπιση το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, κατά τη σημερινή συνέχιση της δίκης για την υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων», με κατηγορούμενο, μεταξύ άλλων, τον πρώην υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για διεξαγωγή ενιαίας «δίκης εντός δίκης», προκειμένου να εξεταστούν ενστάσεις που αφορούν το δικηγορικό απόρρητο, την προστασία των επικοινωνιών, τη νομιμότητα λήψης των τεκμηρίων και τη σχετικότητά τους με το κατηγορητήριο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης έξι εκ των κατηγορουμένων Ηλίας Στεφάνου υποστήριξε ότι οι ενστάσεις στηρίζονται σε διακριτούς αλλά συναφείς λόγους, οι οποίοι μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαδικασίας. Ως πρώτο ζήτημα έθεσε την προστασία του δικηγορικού απορρήτου και ως δεύτερο την κατ’ ισχυρισμό παραβίαση των όρων των ενταλμάτων έρευνας και των διαταγμάτων πρόσβασης.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι, παρά τους περιορισμούς και τις ασφαλιστικές δικλείδες που είχαν τεθεί από το Δικαστήριο, η Αστυνομία προχώρησε σε πρόσβαση του συνόλου ηλεκτρονικών δεδομένων, χωρίς να περιοριστεί στη χρονική περίοδο και στα υπό διερεύνηση αδικήματα διαφθοράς. Κατά τη θέση του, η συλλογή του υλικού που εκφεύγει του πλαισίου των δικαστικών διαταγμάτων εγείρει ζητήματα παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας και του συνταγματικά κατοχυρωμένου απορρήτου της επικοινωνίας.

Παράλληλα, η υπεράσπιση έθεσε ζήτημα σχετικότητας τεκμηρίων που αφορούν επενδυτές για τους οποίους, όπως ανέφερε, δεν περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι η νομιμότητα λήψης της μαρτυρίας και η σχετικότητά της πρέπει να εξεταστούν ενιαία.

«Γενικοί και αόριστοι οι λόγοι ένστασης»

Από πλευράς Κατηγορούσας Αρχής, η Χάρις Καραολίδου αντέτεινε ότι οι ενστάσεις διατυπώνονται με γενικό και αόριστο τρόπο, χωρίς επαρκή προσδιορισμό των τεκμηρίων και των λόγων αμφισβήτησής τους. Υποστήριξε ότι η εξέτασή τους με τον τρόπο που προτείνει η υπεράσπιση θα οδηγούσε ουσιαστικά στην παρουσίαση της μαρτυρίας δύο φορές, ενώ διαφώνησε με τη θέση ότι η σχετικότητα των τεκμηρίων πρέπει να εξεταστεί μαζί με τη νομιμότητα λήψης τους.

Η κ. Χάρις Καραολίδου ανέφερε επίσης ότι τα διατάγματα είχαν εκδοθεί με ασφαλιστικές δικλίδες και ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση λέξεων-κλειδιών. Δεν απέκλεισε τη διεξαγωγή δίκης εντός δίκης για συγκεκριμένα τεκμήρια ως προς το ένταλμα έρευνας, διαφωνώντας ωστόσο με τη συνολική ομαδοποίηση των ενστάσεων.

«Εννέα εκατομμύρια email»

Μετά από διακοπή της διαδικασίας, το Κακουργιοδικείο επανήλθε με σειρά ερωτημάτων προς την υπεράσπιση, ζητώντας να διευκρινίσει ποιες συγκεκριμένες επικοινωνίες επικαλείται ως προστατευόμενες από το δικηγορικό απόρρητο και σε ποια σημεία θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι των δικαστικών διαταγμάτων.

«Εννοείτε να πω τα εννέα εκατομμύρια email; Είναι τεράστιος ο όγκος, Πρόεδρε», απάντησε ο κ. Στεφάνου, επισημαίνοντας τη δυσκολία εξατομίκευσης του τεράστιου όγκου ηλεκτρονικών δεδομένων.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε σε 1.400 μηνύματα μεταξύ κατηγορουμένων, 198.000 email με πελάτες του γραφείου, 800 συναντήσεις με πελάτες και 149.814 φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι στο κατασχεθέν υλικό περιλαμβάνονται στοιχεία της προσωπικής ζωής και επικοινωνίες που δεν σχετίζονται με την παρούσα υπόθεση.

Το Δικαστήριο επέμεινε στην ανάγκη εξειδίκευσης των ενστάσεων, υποδεικνύοντας ότι, εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός κάθε στοιχείου ξεχωριστά, θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει κατηγοριοποίηση του επίμαχου υλικού.

Η υπεράσπιση ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε κατηγοριοποίηση των στοιχείων για τα οποία εγείρει ενστάσεις, ζητώντας προς τούτο χρόνο.

Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση στις 23 Νοεμβρίου.

Ιστορικό υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις 19 επενδυτών από την Ασία. Κατηγορούμενοι είναι ο πρώην υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης και άλλα εννέα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιμετωπίζουν συνολικά 84 κατηγορίες.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, εμπορίας επηρεασμού, συνωμοσίας προς καταδολίευση, εξαπάτησης του ΦΠΑ και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στον πρώην υπουργό αποδίδεται φερόμενη παρέμβαση στην εξέταση πολιτογραφήσεων που χειριζόταν το δικηγορικό γραφείο του πατέρα και των αδελφών του. Άλλες πτυχές του κατηγορητηρίου αφορούν φερόμενη αδικαιολόγητη εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% και χρήση εικονικών τιμολογίων για μεταφορές χρημάτων.