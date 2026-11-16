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Ένας κολπικός δακτύλιος που μπορεί να παραμένει στη θέση του για τρεις μήνες, αντί να χρειάζεται αντικατάσταση κάθε μήνα, δημιουργεί νέα δεδομένα στην πρόληψη του HIV για τις γυναίκες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για νέα περιεκτικότητα του κολπικού δακτυλίου δαπιβιρίνης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο πρακτική επιλογή μείωσης του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.

Η εξέλιξη περιλαμβάνεται στις αποφάσεις της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA, κατά τη συνεδρίασή της τον Νοέμβριο του 2026.

Η θετική γνωμοδότηση αφορά τον κολπικό δακτύλιο δαπιβιρίνης (Dapivirine Vaginal Ring), ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον HIV-1 μέσω της κολπικής σεξουαλικής επαφής, σε γυναίκες ηλικίας 16 ετών και άνω.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διάρκεια χρήσης του. Η νέα περιεκτικότητα των 100 mg επιτρέπει την αντικατάσταση του δακτυλίου κάθε τρεις μήνες, αντί κάθε μήνα, περιορίζοντας τη συχνότητα με την οποία χρειάζεται να ανανεώνεται η προληπτική αγωγή.

Πώς λειτουργεί ο κολπικός δακτύλιος HIV

Ο δακτύλιος τοποθετείται στον κόλπο και απελευθερώνει σταδιακά δαπιβιρίνη, μια αντιρετροϊκή ουσία που παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του HIV.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μείωση του κινδύνου μόλυνσης κατά τη σεξουαλική επαφή.

Δεν πρόκειται για μια εντελώς καινούργια μέθοδο. Ο κολπικός δακτύλιος δαπιβιρίνης είχε ήδη αξιολογηθεί θετικά από τον EMA το 2020, στην αρχική μορφή του, η οποία απαιτεί μηνιαία αντικατάσταση.

Η νέα εξέλιξη αφορά την αύξηση της περιεκτικότητας στη δραστική ουσία και την παράταση της διάρκειας χρήσης στους τρεις μήνες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να διευκολύνει τις γυναίκες που επιλέγουν τη συγκεκριμένη μέθοδο πρόληψης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η τακτική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι δυσκολότερη.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες

Ο κολπικός δακτύλιος δεν εξαλείφει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV και δεν αποτελεί μέθοδο αντισύλληψης.

Πρόκειται για μια επιπλέον επιλογή πρόληψης, η οποία δεν αντικαθιστά τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας, όπως η χρήση προφυλακτικού.

Η σημασία του βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που προσφέρει στις γυναίκες να χρησιμοποιούν μια μέθοδο πρόληψης χωρίς να απαιτείται καθημερινή λήψη φαρμάκου.

Η νέα τρίμηνη διάρκεια χρήσης μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις της προληπτικής αγωγής, καθώς ο δακτύλιος θα χρειάζεται αντικατάσταση τέσσερις φορές τον χρόνο αντί κάθε μήνα.

Γιατί η γνωμοδότηση αφορά χώρες εκτός ΕΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αξιολόγηση της νέας περιεκτικότητας πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικασίας EU-Medicines for all (EU-M4All).

Πρόκειται για ειδικό μηχανισμό του EMA, μέσω του οποίου αξιολογούνται φάρμακα που προορίζονται για χρήση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας διεθνώς.

Στην αξιολόγηση συμμετείχαν εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και εκπρόσωποι εθνικών ρυθμιστικών αρχών από την Κένυα, τη Νότια Αφρική και τη Ζάμπια.

Η συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών αναδεικνύει τη σημασία της ανάπτυξης πρόσθετων επιλογών πρόληψης του HIV, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η λοίμωξη εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία.

Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η θετική γνωμοδότηση της CHMP δεν ισοδυναμεί με άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάθεση της νέας μορφής του δακτυλίου στις χώρες για τις οποίες προορίζεται εξαρτάται από τις αντίστοιχες εθνικές διαδικασίες έγκρισης.

Η εξέλιξη προσθέτει μια επιλογή μεγαλύτερης διάρκειας στην πρόληψη του HIV, με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών σε αποτελεσματικές στρατηγικές μείωσης του κινδύνου μόλυνσης.