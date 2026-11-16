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Πρόσθετα μέτρα αντισύλληψης για τις γυναίκες που λαμβάνουν Mounjaro και χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά χάπια συστήνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ( EMA).

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επίδραση της δραστικής ουσίας τιρζεπατίδη στην αξιοπιστία των αντισυλληπτικών χαπιών και, κατά συνέπεια, η ανάγκη πρόσθετης προστασίας των γυναικών που μπορούν να μείνουν έγκυες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του EMA, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τιρζεπατίδη επηρεάζει τη φαρμακοκινητική και την αποτελεσματικότητα των από του στόματος αντισυλληπτικών σε γυναίκες με παχυσαρκία, υπερβολικό βάρος ή διαβήτη τύπου 2.

Για τον λόγο αυτό, οι γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικό χάπι και αρχίζουν θεραπεία με Mounjaro συμβουλεύονται να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα αντισύλληψης.

Τι συνιστά ο EMA

Η νέα σύσταση προβλέπει δύο εναλλακτικές επιλογές.

Η πρώτη είναι η προσθήκη μιας μεθόδου αντισύλληψης φραγμού, όπως το προφυλακτικό, για τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας με τιρζεπατίδη και για άλλες τέσσερις εβδομάδες μετά από κάθε αύξηση της δόσης.

Η δεύτερη επιλογή είναι η μετάβαση σε μη από του στόματος μέθοδο αντισύλληψης, κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα ιατρό.

Η προειδοποίηση δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως το Mounjaro προκαλεί αποτυχία των αντισυλληπτικών χαπιών.

Αντανακλά την ανάγκη προληπτικής προστασίας, καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να αποκλειστεί πιθανή επίδραση στην αποτελεσματικότητά τους.

Γιατί υπάρχει προβληματισμός

Η τιρζεπατίδη επιβραδύνει την κένωση του στομάχου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό απορρόφησης ορισμένων φαρμάκων που λαμβάνονται από το στόμα.

Αυτή η ιδιότητα αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους εξετάζεται η πιθανή αλληλεπίδρασή της με τα αντισυλληπτικά χάπια.

Ο προβληματισμός αφορά ιδιαίτερα την περίοδο έναρξης της θεραπείας και τις περιόδους αύξησης της δόσης, κατά τις οποίες οι γυναίκες καλούνται να εφαρμόζουν τα πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας

Η CHMP υιοθέτησε ειδική επιστολή άμεσης ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες υγείας (DHPC), η οποία θα διανεμηθεί από την εταιρεία που κατέχει την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, μετά τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ενημέρωση θα δημοσιευθεί επίσης στην ιστοσελίδα του EMA και στα εθνικά μητρώα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Mounjaro χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με κατάλληλη διατροφή και σωματική δραστηριότητα, για τη θεραπεία ενηλίκων με ανεπαρκώς ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Έχει επίσης εγκριθεί για τη διαχείριση του σωματικού βάρους σε άτομα με παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος που συνοδεύεται από προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με το βάρος.

Οι γυναίκες που λαμβάνουν το φάρμακο και χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά χάπια καλούνται να συζητήσουν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους την κατάλληλη μέθοδο αντισύλληψης, χωρίς να διακόπτουν ή να τροποποιούν από μόνες τους τη φαρμακευτική τους αγωγή.