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Μια σημαντική αλλαγή που αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στο Mounjaro, το φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και κυρίως της παχυσαρκίας, τίθεται σε εφαρμογή από αύριο.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εντάσσει πλέον το Mounjaro στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ, βάζοντας τέλος στην ανάγκη υποβολής νέων ονομαστικών αιτημάτων για τη χορήγησή του.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς που πληρούν τις καθορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούν να εξασφαλίζουν το φάρμακό τους μέσω της διαδικασίας προέγκρισης του ΓεΣΥ, στη βάση ενιαίων, εγκεκριμένων πρωτοκόλλων χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί από τον γιατρό τους ονομαστικό αίτημα το οποίο επιβάλλεται να περάσει στη συνέχεια από τη διαδικασία αρμοδίων Επιτροπών.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, η πρόσβαση στο Mounjaro μέσω του ΓεΣΥ συνδεόταν με την εξέταση ονομαστικών αιτημάτων από τις αρμόδιες επιτροπές.

Από τις 15 Οκτωβρίου, η διαδικασία αλλάζει. Το φάρμακο εντάσσεται στον επίσημο κατάλογο του Συστήματος και η αποζημίωσή του θα γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τον ΟΑΥ.

Ο θεράπων γιατρός θα υποβάλλει σχετικό αίτημα το οποίο θα εξετάζεται σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο.

Η νέα διαδικασία αφορά κατά κύριο λόγο ασθενείς με παχυσαρκία αλλά και ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, με διαφορετικές, ωστόσο, προϋποθέσεις.

Για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, το πρωτόκολλο προβλέπει συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων:

· Η πρώτη αφορά ενήλικες με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ίσο ή μεγαλύτερο από 40.

· Η δεύτερη αφορά άτομα με ΔΜΣ από 35 έως κάτω από 40, τα οποία παρουσιάζουν επιπλέον εγκατεστημένη αθηροσκληρυντική καρδιαγγειακή νόσο ή/και μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται τα σχετικά ιατρικά δικαιολογητικά, ενώ το πρωτόκολλο προβλέπει και άλλες αξιολογήσεις.

Όπως επεσήμανε μιλώντας στον «Φ» η αρμόδια λειτουργός του ΟΑΥ, Σοφία Πετρίδου, «η κάλυψη του Mounjaro για την παχυσαρκία δεν θα είναι απεριόριστη».

«Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στους πρώτους έξι μήνες θεραπείας απαιτείται απώλεια τουλάχιστον 5% του αρχικού σωματικού βάρους, ενώ στον έναν χρόνο το ποσοστό πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στο 10%. Για τη συνέχιση της θεραπείας θα απαιτείται νέα αξιολόγηση, ενώ η μέγιστη διάρκεια αποζημίωσης για την παχυσαρκία καθορίζεται στα δύο χρόνια, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις».

Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη έγκριση

Σύμφωνα με την κ. Πετρίδου, «οι ασθενείς που έχουν ήδη εξασφαλίσει έγκριση μέσω της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων ή άλλων αρμόδιων οργάνων δεν χρειάζεται να προβούν σε νέα ενέργεια στο παρόν στάδιο. Οι εγκρίσεις τους παραμένουν σε ισχύ και, όταν λήξουν, η συνέχιση της θεραπείας θα εξετάζεται με βάση το νέο πρωτόκολλο».

Παράλληλα, όσα αιτήματα έχουν ήδη κατατεθεί στην ΕΟΑΦ και δεν έχουν λάβει απάντηση δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά αφού ο ΟΑΥ θα τα προωθήσει αυτόματα για αξιολόγηση με τη νέα διαδικασία.

Αλλαγές και για το Ozempic

Παράλληλα με τις αλλαγές στον τρόπο εξασφάλισης του Mounjaro, από αύριο τίθεται σε εφαρμογή και το αναθεωρημένο πρωτόκολλο χορήγησης του Ozempic, για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Το Ozempic θα συνεχίσει να διατίθεται από ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ και για αυτό προβλέπεται ηλεκτρονική προέγκριση βάσει των καθορισμένων κριτηρίων. Σε ό,τι αφορά το Mounjaro, θα συνεχίζει να διατίθεται από τα νοσοκομειακά φαρμακεία μέχρι νεότερης ενημέρωσης.