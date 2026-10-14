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Σε κλίμα αυξανόμενης πολιτικής πίεσης και εν μέσω διαδοχικών αποκαλύψεων στον αμερικανικό Τύπο φαίνεται πως δρομολογήθηκε η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ τις τελευταίες εβδομάδες είχε διαμορφωθεί ιδιαίτερα βαρύ κλίμα στον Λευκό Οίκο και στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τα συνεχή δημοσιεύματα προκαλούσαν ολοένα μεγαλύτερη πολιτική δυσαρέσκεια και επιβάρυναν την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου εκτίμησαν ότι το κόστος της απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ θα ήταν μικρότερο από εκείνο της παραμονής της στη θέση της. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται επίσης να συμφώνησε ότι το ζήτημα έπρεπε να κλείσει σε επίπεδο κυβέρνησης.

Οι αποστάσεις Τραμπ

Η απόφαση ήρθε έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που διαμόρφωσαν ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ η δήλωσή του ότι η Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του, αλλά είχε απλώς σχέση με τον γιο του στο παρελθόν, ερμηνεύτηκε στην Ουάσινγκτον ως προσπάθεια να κρατήσει αποστάσεις.

Η Γκίλφοϊλ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχαν υπάρξει αρραβωνιασμένοι για περίπου τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να διαχωρίσει την προσωπική αυτή σχέση από την απόφαση απομάκρυνσης, δηλώνοντας ότι «δεν του άρεσαν όσα διάβαζε για την υπόθεση».

Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα και απόδοση ευθυνών

Η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δεν αναμένεται να τερματίσει τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες, καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, στελέχη των Δημοκρατικών υποστήριξαν ότι η πρώην πρέσβης επιδίωξε να πλουτίσει μέσω της θέσης της. Άλλοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε στην απομάκρυνσή της λόγω των καταγγελιών περί διαφθοράς, αλλά επειδή η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν θέσεις των Δημοκρατικών και όχι διαπιστωμένα ευρήματα έρευνας.

Η πολιτική πίεση ενδέχεται να ενταθεί μετά τις εκλογές, ιδίως εάν μεταβληθούν οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο. Σε αυτή την περίπτωση, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να επιχειρήσουν ευρύτερες κοινοβουλευτικές έρευνες, να οργανώσουν ακροάσεις και να καλέσουν την Γκίλφοϊλ, συνεργάτες της και άλλους μάρτυρες να καταθέσουν.

Η διερεύνηση θα μπορούσε να επεκταθεί τόσο στις ενέργειες της πρώην πρέσβεως όσο και στον ρόλο επιχειρηματικών παραγόντων και στους χειρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης.

Tο ενδεχόμενο παραπομπής στη Δικαιοσύνη

Παράλληλα, ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει τις καταγγελίες. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για πιθανά ποινικά αδικήματα, η υπόθεση θα μπορούσε να διαβιβαστεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντίστοιχα, και το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει στοιχεία στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, εφόσον από την κοινοβουλευτική διερεύνηση προκύψουν σχετικές ενδείξεις.

Η απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ μπορεί να περιορίσει προσωρινά την πολιτική πίεση προς τον Λευκό Οίκο, δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ολοκληρώνονται οι έρευνες ή ότι αποκλείονται περαιτέρω εξελίξεις.

Ποιος αναλαμβάνει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

Την ευθύνη της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει προσωρινά ο επιτετραμμένος της πρεσβείας, Τζορτζ Χαλ, ο οποίος είναι δεύτερος στην ιεραρχία της αποστολής.

Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας με εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και γνώση των θεμάτων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, ανάλογα και με τους πολιτικούς συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.

Γιατί η υπόθεση έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη δημοσιότητα

Η έντονη ενασχόληση των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης με την υπόθεση συνδέεται, σύμφωνα με την ανταπόκριση, και με την αναγνωρισιμότητα της Γκίλφοϊλ στις ΗΠΑ. Πριν αναλάβει την πρεσβεία στην Αθήνα, είχε δραστηριοποιηθεί στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ως σχολιάστρια στο Fox News, ενώ είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην πολιτική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την υποστήριξή του.

Η στενή σχέση της με το πολιτικό περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου είχε ενισχύσει τη δημόσια παρουσία της. Αυτό εξηγεί, σε έναν βαθμό, γιατί η υπόθεση της αποχώρησής της από την Αθήνα απέκτησε μεγαλύτερη δημοσιότητα από εκείνη που συνήθως συνοδεύει την αλλαγή ενός πρέσβη.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν η απομάκρυνσή της θα αποτελέσει το τέλος της πολιτικής κρίσης ή εάν οι έρευνες και οι πιέσεις των Δημοκρατικών θα οδηγήσουν σε νέες αποκαλύψεις και περαιτέρω θεσμικές ενέργειες.

ertnews.gr