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Στα υπερορθόδοξα κόμματα αναζητεί πλέον ο Γκάντι Άιζενκοτ (Gadi Eisenkot) τις αναγκαίες κοινοβουλευτικές έδρες για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, έπειτα από το διαφαινόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu) και το κόμμα Λικούντ (Likud).

Σύμφωνα με το δίκτυο i24 News, ο δικηγόρος Μποάζ Μπεν Τζουρ, ο οποίος εκπροσωπεί το Ενωμένο Ιουδαϊκό Κόμμα (UTJ), συναντήθηκε την Κυριακή για πρώτη φορά με την ομάδα διαπραγμάτευσης του κόμματος Γιασάρ του Άιζενκοτ, στην πόλη Χερτσλίγια.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανεπίσημες επαφές εδώ και αρκετές εβδομάδες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συμμετοχής του υπερορθόδοξου κόμματος σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ. Ωστόσο, η σημερινή συνάντηση φέρεται να αποτελεί την πρώτη επίσημη διαπραγματευτική επαφή μεταξύ των δύο παρατάξεων που δημοσιοποιείται.

Ο Μπεν Τζουρ συμμετέχει στην επεξεργασία νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει την εξαίρεση των σπουδαστών των υπερορθόδοξων θρησκευτικών σχολών (γιεσιβά) από τη στρατιωτική θητεία, με τρόπο που να μπορεί να αντέξει στον δικαστικό έλεγχο του Ανώτατου Δικαστηρίου. Πρόκειται για μία από τις βασικές απαιτήσεις του UTJ.

Νωρίτερα σήμερα, ο δικηγόρος συναντήθηκε με τον επικεφαλής του κόμματος, Γιαάκοβ Άσερ, καθώς και με τους βουλευτές Γιτζάκ Πίντρου, Γιτζάκ Γκόλντκνοπφ και Μέιρ Πόρους, προκειμένου να καθοριστούν οι θέσεις της παράταξης ενόψει των διαπραγματεύσεων με το Γιασάρ.

Στο εσωτερικό του UTJ φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το ενδεχόμενο στήριξης μιας κυβέρνησης υπό τον Άιζενκοτ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής τάσσονται ο αρχηγός του κόμματος, Γιαάκοβ Άσερ, και ο Γκόλντκνοπφ, ο οποίος ηγείται μίας από τις συνιστώσες του.

Αντίθετα, ο Πόρους και ο Ελιάκιμ Σταρκ, που ανήκουν στην παράταξη Agudat Yisrael του Γκόλντκνοπφ, φέρονται να αντιτίθενται σε αυτή την επιλογή, προκρίνοντας τη διατήρηση της μακροχρόνιας πολιτικής συμμαχίας του κόμματος με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, αναμένεται να ληφθεί από τη θρησκευτική ηγεσία του κόμματος, στην οποία περιλαμβάνονται οι ραβίνοι Ντοβ Λάντο και Μοσέ Χίλελ Χιρς. Ο τελευταίος επέστρεψε την Παρασκευή στο Ισραήλ από τη Νέα Υόρκη.

Συνεχίζονται οι επαφές με τον Μπένετ

Σε ανακοίνωσή του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του Γκάντι Άιζενκοτ με τον αρχηγό του B’Yachad, Ναφτάλι Μπένετ, το κόμμα ανέφερε ότι οι δύο πολιτικοί συζήτησαν τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης και ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων τους συνεχίζονται. Δεν έγινε, πάντως, αναφορά σε επίτευξη συμφωνίας ή σε κάποια σημαντική εξέλιξη.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο πολιτικών αρχηγών διήρκεσε λιγότερο από μία ώρα και πραγματοποιήθηκε έπειτα από περισσότερες από τρεις ώρες συνομιλιών μεταξύ των διαπραγματευτικών τους ομάδων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων, ο Άιζενκοτ επιδιώκει να υπογράψει συμφωνία κυβερνητικού συνασπισμού με τον Μπένετ έως αύριο Δευτέρα, με στόχο η νέα κυβέρνηση να ορκιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την κατάρρευση, νωρίτερα σήμερα, των συνομιλιών μεταξύ του Γιασάρ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του κόμματός του, Λικούντ, για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο Μπένετ ήταν ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός από το μπλοκ του Άιζενκοτ που υποστήριζε αυτή την προοπτική.

Ο Μπένετ εξακολουθεί να αντιτίθεται στην παροχή γενικευμένων απαλλαγών από τη στρατιωτική θητεία στους σπουδαστές των υπερορθόδοξων θρησκευτικών σχολών, ένα από τα βασικά αιτήματα του UTJ.

protothema.gr