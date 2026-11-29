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Κεντρικός στόχος του ΑΚΕΛ είναι η προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, στην Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λεμεσού, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ πρέπει να μετατρέψει με τη δράση του την απογοήτευση σε αισιοδοξία.

Όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές, ο κ. Στεφάνου είπε ότι η ιδεολογική ταύτιση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική συνεργασία, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το πρόσωπο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι ένα κόμμα όπως το ΑΚΕΛ που συμπλήρωσε φέτος 100 χρόνια ζωής, αγώνων και προσφοράς στον τόπο και στον λαό, που επιδιώκει να εξελίσσεται και να απαντά στις προκλήσεις της εποχής, οφείλει διαρκώς να αξιολογεί την πορεία και τη δράση του. Αυτό τον σκοπό έχουν οι Επαρχιακές Συνδιασκέψεις, είπε, σημειώνοντας ότι οι επαρχιακές και τοπικές οργανώσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαφή του κόμματος με την κοινωνία, στην επικοινωνία με την κομματική βάση, στον διάλογο με τους πολίτες, στην παρέμβαση για κάθε ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο.

“Εκεί ακριβώς βρίσκεται η δύναμη του ΑΚΕΛ: στους δεσμούς που διατηρεί με τους εργαζομένους, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους της δουλειάς και τις κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται στήριξη”, σημείωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι στη σημερινή συγκυρία, που η κυπριακή κοινωνία βιώνει έντονες οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις και προβλήματα, “η παρουσία μας μέσα στον κόσμο είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε”.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η ακρίβεια περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, η στεγαστική κρίση καθιστά την απόκτηση κατοικίας ολοένα και πιο δύσκολη, ιδιαίτερα για τους νέους, ενώ το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα επιβαρύνει οικογένειες και επιχειρήσεις. “Πολλοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμα και στις στοιχειώδεις ανάγκες της καθημερινότητας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το ΑΚΕΛ οφείλει να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων”, σημείωσε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν αρκεί να διατυπώνονται σωστές πολιτικές θέσεις και να κατατίθενται προτάσεις στη Βουλή. “Η πολιτική αποκτά ουσιαστική αξία όταν συνδέεται με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Όταν οι θέσεις μας συνοδεύονται από συλλογικές πρωτοβουλίες, αγώνες, διεκδικήσεις και απτά αποτελέσματα”, είπε, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να αισθάνεται ότι το ΑΚΕΛ βρίσκεται πραγματικά στο πλευρό του, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, στις κοινωνικές διεκδικήσεις, στις αγωνίες των οικογενειών για το μέλλον των παιδιών τους.

Ο κ. Στεφάνου επισήμανε ότι πέραν των καθημερινών προβλημάτων, “έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την παραίτηση που γεννά η ανασφάλεια και η απογοήτευση. Την αντίληψη ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Εδώ βρίσκεται ένα μεγάλο στοίχημα για το ΑΚΕΛ: να μετατρέψει με τη δράση του την απογοήτευση σε αισιοδοξία και την αγανάκτηση σε δύναμη διεκδίκησης”.

Αναφερθείς στο Κυπριακό, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι από το 2017 μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ τα δεδομένα της διχοτόμησης συνεχώς εδραιώνονται. “Ο χρόνος που περνά χωρίς λύση απομακρύνει την προοπτική της επανένωσης και ενισχύει τον κίνδυνο οριστικοποίησης της διχοτόμησης”, σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το ΑΚΕΛ παραμένει σταθερό στον στόχο της λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και όπως αυτή έχει συμφωνηθεί στις διαπραγματεύσεις και το περιεχόμενό της βρίσκεται στις συγκλίσεις.

“Ως ΑΚΕΛ έχουμε πάρα πολλές φορές υπογραμμίσει ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε τη διχοτόμηση ως αναπόφευκτη εξέλιξη. Η αντιμετώπισή της, όμως, απαιτεί κάτι περισσότερο από διακηρύξεις και ευχολόγια. Χρειάζεται πολιτική βούληση, σχεδιασμός και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με διαφύλαξη των συγκλίσεων και στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες”, ανέφερε.

Δυστυχώς, συνέχισε, από μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας “δεν έχουμε δει συγκεκριμένο, σταθερό και συνεπή σχεδιασμό για προώθηση του στόχου της συνέχισης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν με αποτέλεσμα η Τουρκία να συνεχίζει ανενόχλητη την παρελκυστική και αρνητική στάση της. Η κατοχική δύναμη εκμεταλλεύεται την παρέλευση του χρόνου για να παγιώνει τα τετελεσμένα της κατοχής”.

Όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο κ. Στεφάνου είπε ότι πρόκειται για μια αναμέτρηση που δεν αφορά μόνο την επόμενη πενταετία, αλλά την ευρύτερη πορεία του τόπου και το μέλλον των επόμενων γενιών. “Στην αναμέτρηση αυτή θα τεθούν ενώπιον των πολιτών διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, προτάσεις διακυβέρνησης και προτεραιότητες για το μέλλον της Κύπρου”, είπε, σημειώνοντας ότι κεντρικός στόχος του ΑΚΕΛ είναι η προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου.

“Μια αλλαγή που δεν εξαντλείται στην αλλαγή του ενοίκου του Προεδρικού, αφού η εναλλαγή προσώπων στην εξουσία δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην και αλλαγή πολιτικών. Το ουσιαστικό πολιτικό διακύβευμα των προεδρικών εκλογών, επομένως, δεν είναι απλώς ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά με ποιες πολιτικές, με ποιες προτεραιότητες, με ποια αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας και, κυρίως, προς όφελος ποιων”, είπε.

Σημείωσε ότι για το ΑΚΕΛ, η προοδευτική αλλαγή έχει συγκεκριμένο πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο: σημαίνει μια διακυβέρνηση που θα εργάζεται με συνέπεια για τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας, μια οικονομία ισχυρή και ανθεκτική, με ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, που θα μεταφράζει την οικονομική πρόοδο σε κοινωνική ευημερία, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα παρέχει ασφάλεια και στήριξη στους πολίτες.

Σημαίνει, ακόμα, πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τις ανισότητες, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και την οικονομική ανασφάλεια και μια διαφορετική αντίληψη από αυτή που επικρατεί από το 2013 για την άσκηση της εξουσίας, τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοκρατία. “Η εξουσία πρέπει πρώτα απ’ όλα να σέβεται τον πολίτη, να μην τον εμπαίζει και να μην τον αγνοεί, όπως γίνεται σήμερα”, είπε.

“Αυτή η αλλαγή δεν είναι αποκλειστικά υπόθεση του ΑΚΕΛ. Είναι μια υπόθεση με ευρύτερη πολιτική και κοινωνική διάσταση. Υπάρχουν στην κοινωνία μας άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές καταβολές, διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και διαφορετικές κομματικές διαδρομές, οι οποίοι συμμερίζονται κοινούς προβληματισμούς και κοινές ανησυχίες για την πορεία του τόπου. Η ιδεολογική ταύτιση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική συνεργασία. Η πολιτική συνεργασία προϋποθέτει κοινές επιδιώξεις, ουσιαστικές προγραμματικές συγκλίσεις και αμοιβαία αξιοπιστία”, σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το ζήτημα της υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ανέφερε, σημειώνοντας ότι “ασφαλώς, το πρόσωπο έχει τη σημασία του. Έχει σημασία η προσωπικότητά του, η διαδρομή του, η αξιοπιστία του και η δυνατότητά του να εκφράσει μια συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης”. Σημείωσε, ωστόσο, ότι το πρόσωπο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική. “Η συζήτηση για την υποψηφιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συζήτηση για το περιεχόμενο της διακυβέρνησης και τις προγραμματικές της δεσμεύσεις”, είπε.

Επιπλέον, ο κ. Στεφάνου είπε ότι υπάρχει μια ακόμα σημαντική διάσταση του πολιτικού στοιχήματος των προεδρικών εκλογών: το ζήτημα της αξιοπιστίας της πολιτικής. “Βιώνουμε ως κοινωνία ένα έντονο φαινόμενο απογοήτευσης, δυσπιστίας και απαξίωσης της πολιτικής και των θεσμών. Η αξιοπιστία της πολιτικής δεν αποκαθίσταται με συνθήματα, ούτε με μεγάλες διακηρύξεις και εύκολες υποσχέσεις. Οικοδομείται καθημερινά, μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων, μέσα από την υπευθυνότητα και την ουσιαστική ενασχόληση με τα προβλήματα της κοινωνίας”.

Ο Γενικός Γραμματέας επισήμανε ότι η προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή δεν εξαντλείται στις συζητήσεις μεταξύ κομματικών ηγεσιών, αλλά προϋποθέτει τη συμμετοχή της κοινωνίας και τη διαρκή παρουσία μας στους καθημερινούς αγώνες του λαού.

“Εδώ βρίσκεται η προστιθέμενη σημασία της σημερινής Συνδιάσκεψης. Πώς δυναμώνουμε το Κόμμα και την παρέμβασή του σε τοπικό και επαρχιακό επίπεδο; Πώς ενισχύουμε την επαφή μας με τον κόσμο στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις κοινότητες, στα δημοτικά συμβούλια και στις επαρχιακές αρχές; Πώς συνεχίζει το ΑΚΕΛ να αποτελεί τη δύναμη στην οποία προσβλέπει η κοινωνία για απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα προβλήματα; Πώς γίνεται ο καθένας και η καθεμιά από εμάς η φωνή ενός Κόμματος που βρίσκεται παντού και πρωτοστατεί στη συλλογική δράση;”, ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτά είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία και δράση των οργανώσεων του κόμματος.

“Με ένα ΑΚΕΛ δυνατό, ενωμένο, αγωνιστικό και σταθερά συνδεδεμένο με την κοινωνία, μπορούμε να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή”, είπε.

ΚΥΠΕ