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Τη Χριστίνα Δημητριάδου, πρώην Γενική Γραμματέα της ΠΟΓΟ, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στους αγώνες για την ισότητα, την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την εξάλειψη των διακρίσεων, αποχαιρετά με ανακοίνωσή του το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Χριστίνα Δημητριάδου υπήρξε μια από τις γυναίκες που συνέβαλαν σημαντικά στην ιστορία και την πορεία της ΠΟΓΟ, ανήκοντας στη γενιά των γυναικών που εγκατέλειψαν τις προσωπικές επαγγελματικές τους διαδρομές και αφιερώθηκαν στους αγώνες του γυναικείου κινήματος και της κοινωνίας.

Από τη θέση της Γενικής Γραμματέα της ΠΟΓΟ συνέβαλε στην εδραίωση και τη μαζικοποίηση του κινήματος, καθώς και στην ανάπτυξη δράσης σε κάθε πόλη και χωριό.

Μέσα από την πολύχρονη δράση της στο ΑΚΕΛ και στο διεθνές γυναικείο κίνημα, έδωσε μάχες σε δύσκολες εποχές, αναδεικνύοντας, μέσα από την οργάνωση και τη συλλογική διεκδίκηση, ότι ο αγώνας για την ισότητα αποτελεί υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας και όχι μόνο των γυναικών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσφορά της στον αγώνα για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου, καθώς και στις προσπάθειες για επαναπροσέγγιση και αδελφοσύνη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

«Πίστεψε στη δύναμη της κοινής δράσης, της επαφής και της αλληλεγγύης, και υπηρέτησε αυτό το όραμα με συνέπεια», σημειώνει η ΠΟΓΟ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Χριστίνα Δημητριάδου δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το κίνημα, διατηρώντας ενεργό το ενδιαφέρον της για τις γυναίκες και τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

«Η ιστορία της ΠΟΓΟ είναι και δική της ιστορία. Η παρακαταθήκη της είναι παρακαταθήκη αγώνα. Θα σε κρατήσουμε ζωντανή στους αγώνες, στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. Αιωνία σου η μνήμη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη την Χριστίνα Δημητριάδου, ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ και πρώην Γενική Γραμματέα της ΠΟΓΟ, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Η Χριστίνα Δημητριάδου γεννήθηκε στην Παφο το 1945, σπούδασε Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο της 17ης Νοεμβρίου στην Πράγα, Τεχνολογία Νοσοκομειακού Εργαστηρίου επίσης στην Πράγα και ακολούθως, φοίτησε στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών στη Μόσχα.

Οργανώθηκε στο ΑΚΕΛ από το 1965 και το υπηρέτησε από διάφορες θέσεις, διατελώντας για χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος ενώ συμμετείχε στα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ σε διάφορες αναμετρήσεις βουλευτικών εκλογών.

Περισσότερο όμως, η Χριστίνα Δημητριάδου ταυτίστηκε με το γυναικείο κίνημα και την ΠΟΓΟ της οποίας υπήρξε Γενική Γραμματέας για 20 χρόνια ενώ διατέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Δημοκρατικης Ομοσπονδίας Γυναικών. Σε όλη της την πορεία στο κυπριακό γυναικείο κίνημα, η Χριστίνα Δημητριάδου πρωτοστάτησε στην οργάνωση των γυναικών της Κύπρου και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και της ισοτιμίας των φύλων, δίνοντας μάχες για να είναι αυτός ο αγώνας κοινός αγώνας ανδρών και γυναικών, με ταξικό και προοδευτικό προσανατολισμό. Ηγήθηκε της πλατιάς ανάπτυξης του γυναικείου κινήματος της ΠΟΓΟ στις πόλεις και τα χωριά της Κύπρου. Ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων και Οργανώσεων, είχε ενεργό συμβολή στη διοργάνωση των παλλαϊκών αντικατοχικών συλλαλητηρίων, στην στήριξη των παθόντων της τραγωδίας του 1974 και ταυτόχρονα, υπήρξε πρωτοπόρα στις δράσεις επαναπροσέγγισης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων γυναικών.

Η Χριστίνα Δημητριάδου φεύγει αφήνοντας παρακαταθήκη το παράδειγμα μιας ζωής δοσμένης στον αγώνα για τη γυναίκα, για τον λαό και την πατρίδα, μιας ζωής ταυτισμένης με το ΑΚΕΛ και την ΠΟΓΟ. Με τη σφραγίδα του δυναμισμού, της μαχητικότητας και της αφοσίωσης που διακατείχε τη Χριστίνα.

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά τη Χριστίνα Δημητριάδου με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την τεράστια προσφορά της στην κυπριακή Αριστερά. Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στην κόρη της Θέκλα και σε όλους τους οικείους της.