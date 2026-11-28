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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό δύο προσώπων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση αμελούς οδήγησης και πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που σημειώθηκε στις 22/11/2026, στην επαρχία Λάρνακας.

Πρόκειται για τον OMAR ALAMOURI, 22 ετών, εναντίον του οποίου εκκρεμή ένταλμα σύλληψης και άγνωστο άντρα, φωτογραφία του οποίου δίνεται στη δημοσιότητα με σκοπό την υποβοήθηση των προσπαθειών για εντοπισμό του.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του καταζητούμενου ή στην αναγνώριση και τον εντοπισμό του εικονιζόμενου προσώπου, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λάρνακας, στον αριθμό 24-804180, τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.