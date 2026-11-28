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«Ο γέρος μου ελάλεν μου, αν σου γελάσουν μια φορά, να τους πεις μπράβο. Αν σου γελάσουν δεύτερη, στραβάρα σου». Ατάκα με νόημα από τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο υποψήφιος για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεών του, έσπευσε να χαιρετήσει τον κόσμο που βρέθηκε στο εκλογικό κέντρο «Ένωσις» Αγίων Ομολογητών.

Σε ένα από τα πηγαδάκια έξω από το εκλογικό κέντρο, ακούστηκε από τον Αβέρωφ η πιο πάνω φράση. Αν μη τι άλλο, δείχνει ότι ο κ. Νεοφύτου είναι πιο υποψιασμένος σε σχέση με το 2023.

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