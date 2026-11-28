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Το μήνυμα ότι αυτόν που θα επιλέξουν τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού θα είναι και ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε ο υποψήφιος για το χρίσμα, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, ο τέως πρόεδρος του κόμματος δήλωσε: «Σήμερα νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για αυτές τις πρωτόγνωρες διαδικασίες του ΔΗΣΥ.

Σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι της δημοκρατίας, για ακόμη μια φορά, ο ΔΗΣΥ και η ιστορική παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη γράφουν ιστορία».

Ο κ. Νεοφύτου κάλεσε τα 20-25 χιλιάδες ενεργά μέλη του κόμματος να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. «Ήδη παρατηρώ μαζική προσέλευση», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ανέφερε «σήμερα οι απλοί σκαπανείς του ΔΗΣΥ επιλέγουν τον υποψήφιο της παράταξης που θα μας οδηγήσει στις προεδρικές εκλογές του 2028. Σήμερα δεν ψηφίζουν απλά τον υποψήφιο της παράταξης, αλλά πιστεύω ότι επιλέγουν και τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο κ. Νεοφύτου συμπλήρωσε ότι θα εργαστούν για το καλό όλης της κοινωνίας. «Το μεγάλο στοίχημα δεν αφορά τους φίλους και συναγωνιστές του ΔΗΣΥ, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Θέλουμε μια δυνατή οικονομία, με αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών, με μείωση του κόστους ζωής, αλλά και προσιτή κατοικία».

Υπογράμμισε ότι, πάνω από όλα, θα εργαστούν για μια επανενωμένη πατρίδα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένους εγγυητές. «Σήμερα κάνουμε μια καλή αρχή. Το 2028 θα είμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής για μια νέα σελίδα στον τόπο μας».