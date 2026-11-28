Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τον υποψήφιο με τον οποίο θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εκλογές του 2028, επιλέγουν σήμερα τα μέλη του ΔΗΣΥ. Περίπου 49.000 συναγερμικοί θα κληθούν να διαλέξουν μεταξύ του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη, σε μια εκλογική διαδικασία που πρώτη φορά διεξάγεται στα πολιτικά δρώμενα του τόπου, καθώς ο υποψήφιος θα επιλεχθεί από τη βάση του κόμματος. Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που μέλη του ΔΗΣΥ επιλέγουν το υποψήφιο τους. Αυτό συνέβη άλλες δύο φορές το 1992 και 2012. Ωστόσο τότε η επιλογή λήφθηκε σε επίπεδο Ανωτάτου Συμβουλίου.

Τις τότε εσωκομματικές διαμάχες φέρνει στο προσκήνιο το πλούσιο αρχείο του «Φ» με δημοσιεύματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις της εποχής, τα οποία αποτυπώνουν το πολιτικό κλίμα και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα γύρω από το κόμμα. Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας αναδεικνύονται οι πρωταγωνιστές, οι αντιπαραθέσεις, οι προκλήσεις και οι προσδοκίες της περιόδου, φωτίζοντας το παρασκήνιο και τις εξελίξεις που διαμόρφωσαν την πορεία του ΔΗΣΥ και καθόρισαν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών.

ΔΗΣΥ: Θα είμαι υποψήφιος Πρόεδρος δηλώνει ο Γιαννάκης Μάτσης

Ήταν Φεβρουάριος του 1992 όταν η δημοσιογράφος Ανδρούλλα Ταραμουντά αποκάλυπτε με άρθρο της στον Φιλελεύθερο ότι ο τότε αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιαννάκης Μάτσης θα είναι υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 1993.

Μάλιστα ο κ. Μάτσης είχε αναφέρει στο περιβάλλον του ότι «θα είμαι υποψήφιος ανεξάρτητα από την απόφαση Κληρίδη», προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διεκδίκηση του χρίσματος, αλλά και της τακτικής που θα ακολουθήσει ενόψει της διήμερης συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου του κόμματός στην Αγία Νάπα που θα πραγματοποιείτο στο τέλος του μήνα με κύριο θέμα τις προεδρικές εκλογές.

Ήταν η πρώτη φορά που θα αμφισβητήτο στον ΔΗΣΥ η υποψηφιότητα Κληρίδη, ενώ η προσοχή είχε στραφεί και προς το ΔΗΚΟ με στόχο την επίτευξη της συνεργασίας των δύο κομμάτων αλλά κατ’ επέκταση, στη διακυβέρνηση του τόπου με Κυβέρνηση Συνασπισμού.

Μάλιστα ο Γιαννάκης Μάτσης δεν ήταν ο μόνος ενδιαφερόμενος από το χώρο του ΔΗΣΥ, για το χρίσμα του υποψηφίου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ενδιαφέρον είχε επιδείξει και ο δεύτερος αντιπρόεδρος Αλέκος Μιχαηλίδης, ο οποίος εντέλει δεν διεκδίκησε το χρίσμα.

Στο μεταξύ είχαν αρχίσει παρασκηνιακές σφυγμομετρήσεις μέσα στο ΔΗΚΟ αναφορικά με τους τυχόν υποψηφίους. Η πρόταση του ΔΗΣΥ προς το ΔΗΚΟ αποσκοπούσε σε περίπτωση εκλογικής επιτυχίας, στον σχηματισμό Κυβέρνησης Συνασπισμού.

Σκέψεις για να είναι υποψήφιος έκανε και ο τότε πρόεδρος του ΔΗΚΟ Σπύρος Κυπριανού ενώ υπήρξε και το ενδεχόμενο να προτείνει εαυτόν ως κοινό υποψήφιο με το ΔΗΣΥ. Κύριο επιχείρημα ήταν πως ο ίδιος θα μπορούσε να αποσπάσει ψηφοφόρους από το κέντρο, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει ο Κληρίδης. Το περιβάλλον του ΔΗΚΟ υποστήριζε ακόμη ότι ο Σπύρος Κυπριανού μπορούσε να πάρει πίσω τους δυσαρεστημένους από την πολιτική Βασιλείου στο Κυπριακό.

Αναστασιάδης: Εμπεριέχει κινδύνους τυχόν αντιπαράθεση Κληρίδη – Μάτση

Όπως ήταν αναμενόμενο η υποψηφιότητα Γιαννάκη Μάτση είχε φέρει αναστάτωση στον ΔΗΣΥ. Στελέχη θεωρούσαν ότι η αμφισβήτηση του προέδρου του κόμματος Γλαύκου Κληρίδη από τον αναπληρωτή πρόεδρο θα έφερνε τριγμούς, εσωστρέφεια και αντιπαραθέσεις μέσα στο κόμμα.

Ο τότε αντιπρόεδρος του κόμματος και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξη του στον «Φ» και την Ανδρούλλα Ταραμουντά στις 15 Μαρτίου του 1992, επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα τονίζοντας πως «είναι κανόνας κατά την άποψή μου πως σε πολιτειακές εκλογές ο αρχηγός του κόμματος είτε υπό τη μια ή την άλλη μορφή δεν αμφισβητείται. Αμφισβητείται στα συνέδρια του κόμματος που συγκαλούνται για την εκλογή ή την αντικατάσταση αξιωματούχων».

Επεσήμανε πως η υποψηφιότητα Μάτση «δεν ήταν αμφισβήτηση του προέδρου που επιδιώκει, αλλά εναλλακτική λύση προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία με το ΔΗΚΟ, εφόσον ανυπέρβλητο θα ήταν το κώλυμα εξαιτίας υποψηφιότητας του Γλαύκου Κληρίδη».

Ο Νίκος Αναστασιάδης τόνιζε ότι δεν αποτελεί θέμα εσωκομματικής τριβής η υποβολή δεύτερης υποψηφιότητας πέραν του Γλαύκου Κληρίδη. «Θα έλεγα πως δεν ήταν χωρίς κινδύνους εσωκομματικής διασάλευσης η πιθανή αντιπαράθεση των δύο. Είτε το θέλουμε, είτε όχι όσο ήπιες συνθήκες κι αν επικρατήσουν, από την ώρα που υπάρχει η αντιπαράθεση υποψηφίων υπάρχει ή και θα υπάρξει η κάποια πικρία από εκείνον που πιθανόν να χάσει στις εκλογές. Συνεπώς αυτό είναι κάτι που ανησυχεί πολλούς από εμάς και δεν αποκρύβω πως θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αντί της ενθάρρυνσης για αμφισβήτηση, της ενθάρρυνσης για συναίνεση».

Μάλιστα υπογράμμιζε πως δεν υπήρχε περίπτωση να αλλοιωθεί η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ για διεκδίκηση των προεδρικών εκλογών με κομματικό υποψήφιο. Ο Νίκος Αναστασιάδης είχε αποκαλύψει ότι έχει καταρτιστεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο συνεργασίας ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ για εναλλαγή εξουσίας μεταξύ των δύο κομμάτων. Περεταίρω, δεν απέκλειε το ενδεχόμενο εμπλοκής του τότε Αρχιεπισκόπου προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συναίνεση.

Εμφανιζόταν κατηγορηματικά αντίθετος στη θέση ότι ο ΔΗΣΥ θα αλλοίωνε τις θέσεις του στο Εθνικό πρόβλημα για χάριν κομματικών σκοπιμοτήτων, ενώ στη συνέντευξη του ξεκαθάριζε ότι δεν τον ενδιέφερε να είναι υποψήφιος στην συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας πως «όποιος βιάζεται, σκοντάφτει!».

Κληρίδης και Μάτσης διεκδικούν το χρίσμα του υποψηφίου στο Ανώτατο του ΔΗΣΥ

Στις 27 Μάιου 1992 διεξήχθησαν οι εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ με τους Κληρίδη και Μάτση να διεκδικούν το χρίσμα του υποψηφίου. Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν στις 4 μ.μ. στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία ετοίμασε την σχετική εισήγηση προς το Ανώτατο Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε μισή ώρα αργότερα.

Κληρίδης και Μάτσης αποφάσισαν από πριν να προβούν σε κοινή δήλωση ενώπιον των κομματικών στελεχών. Επιπλέον αποφεύχθηκε η συζήτηση τόσο σε αυτό το σώμα όσο και στην Πολιτική Επιτροπή. Ακολούθησε η μυστική ψηφοφορία στην οποία δικαίωμα ψήφου είχαν τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου που ήταν εκλεγμένα. Οι διορισμένοι σύμβουλοι του προέδρου του κόμματος και άλλοι που μετείχαν εξ οφίκιο δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Συνολικά οι κομματικοί αξιωματούχοι και τα στελέχη του ΔΗΣΥ ανέρχονταν στους 301.

Πάντως ο ΔΗΣΥ είχε προαποφασίσει ότι ανεξάρτητα από την επιλογή κομματικού υποψηφίου, στόχος ήταν η συνέχιση του διαλόγου με το ΔΗΚΟ. Ωστόσο, επιστολή του ΔΗΚΟ που έφθασε στα γραφεία του κόμματος μία ημέρα πριν από την εκλογική διαδικασία έθετε το ζήτημα της συνεργασίας σε διαφορετική βάση. Το ΔΗΚΟ επαναλάμβανε ότι ουδέποτε απέκλεισε, άμεσα ή έμμεσα, το ενδεχόμενο υποστήριξης κομματικού υποψηφίου του ΔΗΣΥ ως υποψηφίου κοινής αποδοχής. Παράλληλα, όμως, ζητούσε να έχει λόγο στην επιλογή του προσώπου που θα διεκδικούσε την Προεδρία.

Υποψήφιος ο Κληρίδης με 176 ψήφους έναντι 110 του Μάτση

Όπως ήταν φυσιολογικό ο Γλαύκος Κληρίδης επικράτησε του Γιαννάκη Μάτση στην εσωκομματική μάχη και έλαβε το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φ» στις 28 Μαΐου 1992, ο Γλαύκος Κληρίδης έλαβε 176 ψήφους και ο Γιαννάκης Μάτσης 110. Συνολικά ψήφισαν 289 στελέχη από τα 308 που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Ο Κληρίδης είχε δηλώσει μετά την εκλογική του επιτυχία ότι θα συνεχίσει το διάλογο με το ΔΗΚΟ με στόχο τη σύμπηξη συνεργασίας για τις προεδρικές εκλογές, ενώ ο Μάτσης ανέφερε ότι θα στεκόταν δίπλα από τον εκλελεγμένο υποψήφιο για να δώσουν τη μάχη για την κατάκτηση του προεδρικού αξιώματος.

Στη συνεδρία του Ανώτατου Συμβουλίου αποφεύχθηκε η συζήτηση ώστε να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε ένταση ή και ανταλλαγή διαξιφισμών μεταξύ στελεχών που είχαν αντίθετες απόψεις αναφορικά με τις προεδρικές επιλογές. Σε αυτό συνέβάλε και η κοινή δήλωση των δύο υποψηφίων που τόνιζε με έμφαση δύο στοιχεία:

• Πρώτο ότι εκείνος που θα εκλεγόταν θα είναι ο αδιαμφισβήτητος υποψήφιος με τον οποίο ο ΔΗΣΥ θα διεκδικούσε τις προεδρικές εκλογές, με την υποστήριξη όλων ανεξαίρετα των αξιωματούχων, στελεχών, μελών και απλών οπαδών του κόμματος.

• Δεύτερο ότι ο ΔΗΣΥ θα παραμείνει σε όλα τα επίπεδα του ενωμένος και αδιάσπαστος με βασικό σκοπό να γίνουν επιτέλους πραγματικότητα τα οράματα του συναγερμικού κόσμου που είναι, πρώτα απ’ όλα η εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης του εθνικού μας προβλήματος και η ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από συναγερμικό πρόεδρο.

Ο Γλαύκος Κληρίδης εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου του 1993 επικρατώντας του τότε Προέδρου Γιώργου Βασιλείου, ενώ επανεξελέγη και το 1998. Ο Γιαννάκης Μάτσης ανέλαβε την προεδρία του ΔΗΣΥ το 1993 μέχρι το 1997.

Οι χίλιοι του ΔΗΣΥ επιλέγουν μεταξύ Νίκου και Ελένης

Η δεύτερη φορά κατά την οποία τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου κλήθηκαν να επιλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος ήταν στις 17 Μαρτίου 2012. Ήταν μια περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η χώρα βρισκόταν στη δίνη της οικονομικής κρίσης, ενώ είχε προηγηθεί η φονική έκρηξη στο Μαρί, που κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα βαρύ πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό, οι προεδρικές εκλογές του 2013 χαρακτηρίστηκαν ως κρίσιμες για την πορεία του τόπου.

Όπως έγραφε ο συνάδελφος Ανδρέας Πιμπίσιης «μετά από 20 χρόνια ο Δημοκρατικός Συναγερμός στήνει και πάλι κάλπες προκειμένου να επιλέξει τον υποψήφιο του κόμματός για τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2013». Το χρήσμα διεκδίκησαν ο τότε πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης και η πρώην ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους, οι οποίοι θα κατέθεσαν ενώπιον των 1000 μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου τις θέσεις και απόψεις τους για τις προεδρικές εκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί οι δύο διεκδικητές του χρίσματος επέλεξαν να κρατήσουν σχετικά χαμηλούς τόνους ενόψει της διαδικασίας. Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι ο Νίκος Αναστασιάδης είχε ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα γίνονταν ούτε τηλεφωνήματα, ούτε θα έστελνε μηνύματα για την υποψηφιότητα του. Αλλά και από δικής της πλευράς η κ. Θεοχάρους απέφυγε να επικεντρώσει το βάρος της προβολής των θέσεών της κατά την ομιλία στη σύνοδο του Ανωτάτου Συμβουλίου.

Οι εργασίες της συνόδου άρχισαν στις 10:30 το πρωί, στο Χίλτον Παρκ. Οι δύο υποψήφιοι ήταν οι μόνοι ομιλητές και αμέσως μετά άρχισε η μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου είχαν 1005 μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου.

Το χρίσμα στον Αναστασιάδη

Η εκλογική μάχη μεταξύ των δύο ανέδειξε νικητή τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος επικράτησε με ευρεία διαφορά, συγκεντρώνοντας το 86,73% (673 ψήφους), έναντι 13,27% (103 ψήφους) της Ελένης Θεοχάρους. Συνολικά ψήφισαν 781 μέλη από σύνολο 1008 μελών. Η συμμετοχή κρίθηκε απόλυτα ικανοποιητική καθώς έφτασε το 88%.

Η ψηφοφορία άρχισε γύρω στις 12:30 και ολοκληρώθηκε στις 4:30 με πρώτο να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα τον Γλαύκο Κληρίδη ενώ ακολούθησαν αμέσως μετά οι δύο μονομάχοι, Νίκος Αναστασιάδης και Ελένη Θεοχάρους. Η εμφάνιση του Γλαύκου Κληρίδη στην αίθουσα του συνεδρίου έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου.

Το πρώτο μήνυμα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον Νίκο Αναστασιάδη, ήταν αυτό της αλλαγής και της συμπόρευσης με τις άλλες δυνάμεις, πέραν του ΑΚΕΛ. Έχοντας δίπλα του την Ελένη Θεοχάρους, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα πορευθούν μαζί και έδωσαν ραντεβού για να τα πουν εν εκτάσει.

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, έκανε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προκαταρκτική παρουσίαση προγραμματικών αξόνων πολιτικής του και έκλεισε πολλές φορές το μάτι στα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Περαιτέρω ευχαρίστησε την κ. Θεοχάρους γιατί «είχε την τόλμη να θέσει υποψηφιότητα», υπογραμμίζοντας ότι με την πράξη της «ενδυνάμωσε τις επιλογές του κόμματος». Από πλευράς της η Ελένη Θεοχάρους, δήλωσε πως σέβεται το αποτέλεσμα αν και διαφώνησε με τη διαδικασία, καθώς θεωρούσε ότι η εκλογή έπρεπε να γίνει από τη βάση του κόμματος.

Παρά τα μηνύματα ενότητας και σεβασμού του αποτελέσματος μετά την καθαρή επικράτηση του Νίκου Αναστασιάδη, το κλίμα στο Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ ήταν από την έναρξη της συνεδρίας διαφορετικό. Το χειροκρότημα προς τον Νίκο Αναστασιάδη ήταν θερμό, ενώ σαφώς πιο υποτονική ήταν η υποδοχή της Ελένης Θεοχάρους, με αρκετούς συνέδρους να θεωρούν την υποψηφιότητά της ως αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η κ. Θεοχάρους αναφέρθηκε στη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου, εκφράζοντας ουσιαστικά τη διαφωνία της. Οι αναφορές της προκάλεσαν γιουχαΐσματα και έντονες αντιδράσεις από συνέδρους. Ο Νίκος Αναστασιάδης παρενέβη άμεσα, ζητώντας να επικρατήσει ηρεμία και να αφεθεί η ευρωβουλευτής να ολοκληρώσει την ομιλία της, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν θεωρεί πως προσβάλλεται οποιοσδήποτε.

Ο Νίκος Αναστασιάδης εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 24 Φεβρουαρίου 2013, ενώ επανεξελέγη και το 2018. Η Ελένη Θεοχάρους αποχώρησε από τον ΔΗΣΥ το 2015 και ίδρυσε την Αλληλεγγύη.