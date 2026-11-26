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Η ώρα της κάλπης για τα συναγερμικά μέλη πλησιάζει. Οι δύο μονομάχοι έχουν φτάσει στο τέλος της προεκλογικής τους εκστρατείας και οι τελευταίες λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί.

Το ζητούμενο πλέον για την ηγεσία του κόμματος, αλλά και για τους ίδιους τους υποψηφίους είναι το ποσοστό συμμετοχής των μελών στη διαδικασία. Η ανησυχία της ηγεσίας είναι ότι ένα χαμηλό ποσοστό συμμετοχής θα στείλει λανθασμένα μηνύματα στο εκλογικό σώμα.

Για τον λόγο αυτό, η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου προχώρησε χθες στη δημιουργία βίντεο, με το οποίο απηύθυνε κάλεσμα προς όλα τα συναγερμικά μέλη, προκειμένου να προσέλθουν στην κάλπη και να ψηφίσουν τον υποψήφιο της επιλογής τους για το χρίσμα του προεδρικού υποψηφίου του κόμματος.

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της επιλογής του υποψηφίου μας για τις προεδρικές εκλογές. Και αυτή τη φορά, η απόφαση ανήκει αποκλειστικά σ’ εσάς. Τα μέλη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αννίτα Δημητρίου, επισημαίνοντας πως όλοι πρέπει να είναι περήφανοι που είναι συναγερμικοί.

«Όλες και όλοι εσείς που αγωνιστήκατε και πιστέψατε βαθιά ότι η παράταξή μας προσφέρει στον τόπο. Και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι που είμαστε συναγερμικοί», σημείωσε.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, την εκλογική διαδικασία του Σαββάτου ως μια κομβική δημοκρατική στιγμή, αφού είναι η πρώτη φορά που τίθεται σε εφαρμογή η σχετική πρόνοια που αφορά την εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές απ’ όλα τα μέλη του κόμματος. Η πρόνοια αυτή, ως γνωστόν, ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου καταστατικού συνεδρίου του κόμματος.

«Η εκλογική διαδικασία το ερχόμενο Σάββατο αποτελεί μια κομβική δημοκρατική στιγμή. Κάθε μέλος έχει φωνή. Κάθε συμμετοχή μετρά. Γι’ αυτό θέλω να απευθυνθώ προσωπικά σε κάθε συναγερμικό, που αισθάνεται αυτή την περήφανη παράταξη δική του.

Να είμαστε όλοι εκεί! Όλοι μαζί συμμετέχουμε. Όλοι μαζί αποφασίζουμε», κατέληξε στο κάλεσμά της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελών και της ηγεσίας, αναμένεται να προσέλθουν γύρω στις 15 χιλιάδες μέλη. Πρόκειται ασφαλώς για χαμηλή προσέλευση, η οποία, ωστόσο, κινείται στο πλαίσιο των συνηθισμένων επιπέδων συμμετοχής σε εσωκομματικές διαδικασίες.

Στις προηγούμενες εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος καταγράφηκε ρεκόρ με τη συμμετοχή πέραν των 21 χιλιάδων μελών, ενώ στις εκλογές που αφορούσαν τις θέσεις του αναπληρωτή προέδρου και των τριών αντιπροέδρων του κόμματος συμμετείχαν γύρω στις 17 χιλιάδες μέλη.

Σημειώνεται ότι στις εκλογές για την επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές συμμετέχουν μόνο όσα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ δεν μετέχουν άτομα που είχαν εγγραφεί ως φίλοι του κόμματος. Εκτιμάται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά γύρω στις 48 χιλιάδες μέλη.

Συνολικά, το Σάββατο θα λειτουργήσουν 66 εκλογικά κέντρα σε όλες τις πόλεις, καθώς και στο εξωτερικό, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο. Οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα.

Ο μεν Αβέρωφ Νεοφύτου αναμένεται ότι θα ψηφίσει γύρω στις 11:00 το πρωί στο εκλογικό κέντρο της Ένωσης Αγίων Ομολογητών. Ο δε Γιώργος Παμπορίδης θα προσέλθει μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 12:00 το μεσημέρι, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου για να ψηφίσει.

Ανάλογα με την προσέλευση θα διαμορφωθεί και η ώρα ολοκλήρωσης της καταμέτρησης των ψήφων σε όλα τα εκλογικά κέντρα.

Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 8:00 το βράδυ του Σαββάτου στο οίκημα της Πινδάρου από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, παρουσία και των δύο υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να είναι εκεί μισή ώρα νωρίτερα. Ακολούθως, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα κάνει δήλωση, απευθύνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης των συναγερμικών γύρω από τον υποψήφιο.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ότι ο υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές θα κληθεί σε συνάντηση με την ηγεσία του κόμματος στην Πινδάρου, προκειμένου να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης αρχών για την ετοιμασία του προεκλογικού προγράμματός του για τις προεδρικές εκλογές.