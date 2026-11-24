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Τη θέση ότι όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, μπορούν να συμβούν και στις καλύτερες οικογένειες διατύπωσε η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου ενώ παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ήταν σωστή η απόφαση της να αποσύρει την υποψηφιότητας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι έχουν γυρίσει σελίδα.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ανέφερε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλά να επανέλθει στην εξουσία ο ΔΗΣΥ, αλλά πρόκειται για τη δική τους πρόταση διακυβέρνησης και πολιτικής. «Εμείς θεωρούμε ότι για το καλό του τόπου είναι σημαντικό το κόμμα να διατηρήσει τη δική του καθοριστική γραμμή. Έχουμε βάσιμες πιθανότητες και πρέπει να το διασφαλίσουμε μέσα από τις δικές μας προτάσεις».

Συμπλήρωσε ότι το Σάββατο τα μέλη του κόμματος θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος. «Μετά θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμα πολιτικής και θα επικοινωνήσουμε τις εισηγήσεις μας στους πολίτες».

Ερωτηθείσα αν είναι ακόμη πικραμένη με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, απάντησε πως «είναι πολύ φυσιολογικό σε μια οικογένεια να ειπωθούν πράγματα που να μας έχουν στεναχωρήσει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες και τα ζητήματα δεν είναι προσωπικά».

Τόνισε ότι έχουν γυρίσει σελίδα. «Δεν είναι προσωπικό για εμένα ή τον Αβέρωφ ή τον Γιώργο Παμπορίδη. Δώσαμε πολλές μάχες και τα θέματα είναι εξόχως πολιτικά».

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να έχει το κόμμα την επιτυχία που χρειάζεται.

Ακόμη, ρωτήθηκε αν ήταν σωστή η επιλογή της να αποσυρθεί από την κούρσα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. «Νομίζω ήταν σωστή η απόφαση μου. Δεν κάνω δεύτερες σκέψεις και ο κόσμος είναι ανακουφισμένος με αυτή την απόφαση. Νιώθω ότι πρέπει να συμβάλω πρώτη στην ενότητα του κόμματος για να έχουμε την επιτυχία που θέλουμε», είπε.

Στη Βουλή οι εκδρομές των μαθητών

Στη συνέχεια μίλησε και για την ανείπωτη τραγωδία με τον χαμό της 17χρονης Κυριακής Αναστασίου. Όπως είπε, άνοιξε ένα παράθυρο συζήτησης για την ανάγκη θεσμοθέτησης των εκδρομών. «Αύριο θα γίνει συζήτηση στην επιτροπή Παιδείας. Ακόμη και να μην είναι θεσμοθετημένες τέτοιου είδους εκδρομές, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες και η εποπτεία».

Τόνισε ότι θα εξετάσουν με τους αρμόδιους φορείς την τήρηση των πρωτοκόλλων.